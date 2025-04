Disavanzo sanitario in Umbria, Pavanelli (M5S): "Il Mef certifica gravi responsabilità del centrodestra"

politica

"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti della Lega, ha formalmente diffidato la Regione Umbria a sanare un disavanzo sanitario di 73 milioni di euro. Questo grave squilibrio finanziario è l'inevitabile conseguenza della precedente amministrazione regionale, guidata dalla presidente Donatella Tesei in coalizione con Fratelli d'Italia e Forza Italia, che ha lasciato in eredità una situazione economica disastrosa.



Dopo questo ulteriore addebito di responsabilità, che fa seguito all'ammissione dell'ex assessore di centrodestra, Coletto, credo sia giunto il momento per le forze di destra di abbandonare la propaganda e assumersi la responsabilità dei disastri finanziari che portano la loro firma. Spero che raccolgano l'invito della presidente Proietti a un confronto costruttivo sul merito delle questioni, al fine di rimediare i gravi errori della loro gestione scellerata iniziando finalmente a lavorare per garantire ai cittadini umbri una sanità efficiente e sostenibile. Sarebbe questo un primo atto di vera responsabilità da parte del centrodestra nei confronti di migliaia di cittadini che avevano dato loro fiducia e che sono stati invece traditi".



Emma Pavanelli,

deputata del Movimento 5 Stelle