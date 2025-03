Rifiuti, FdI: "Il Pd continua a giocare al gioco delle tre carte, ma la realtà è un'altra"

politica

Abbiamo letto con interesse — e un pizzico di amarezza — l’ennesimo tentativo del Partito Democratico di confondere le acque e sviare l’attenzione dal vero nodo politico: qual è la vostra visione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti? Perché a oggi, tra fughe dall’aula e mozioni strumentali, una risposta chiara ancora non è arrivata.

Forse il Pd di Roma studia di più e meglio di quello di Orvieto: nella Capitale il sindaco Gualtieri (Pd) ha già avviato le pratiche per la costruzione di un termovalorizzatore. In Sardegna, la presidente Todde (M5S) ha aperto a questa possibilità. E persino il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna ha già dichiarato di voler costruire un altro termovalorizzatore.

Ma di che parliamo? Il dato politico vero è un altro: il centrodestra, sia al Comune che in Regione, non ha mai avallato alcun ampliamento della discarica, come confermato anche dall’ultima sentenza del Tar contro Acea. Il punto è chiaro: entro il 2029 deve essere costruito un termovalorizzatore per evitare l’emergenza e garantire una gestione moderna dei rifiuti.

Pubblicità

E ricordiamo che sono passati 16 anni senza un piano regionale dei rifiuti: l’ultimo risaliva al 2009. Solo nel 2023, la giunta regionale di centrodestra ha finalmente prodotto un nuovo piano, colmando una lacuna decennale.

All’ultimo Consiglio Comunale, l’opposizione ha votato compatta contro una mozione che impegnava il Sindaco a farsi portavoce di questo territorio a favore della realizzazione del termovalorizzatore e contro qualsiasi forma di ampliamento della discarica delle Crete.

Una posizione inspiegabile, che smentisce nei fatti le tante parole spese pubblicamente. Ogni giorno che passa, ogni mese che passa, è una mannaia che potrebbe cadere su questo territorio. L’indecisione, la propaganda e il tatticismo non faranno altro che avvicinare il rischio di scelte imposte, in assenza di soluzioni coraggiose e concrete.

Dunque, caro Pd, se davvero si arriverà al bivio — discariche o termovalorizzatore — vi dovrete assumere la responsabilità politica di aver piegato la linea della vostra coalizione alle visioni ideologiche di parte. Non esistono scorciatoie: o si allargano le discariche, o si costruiscono impianti sicuri, poco impattanti e ampiamente utilizzati in tutta Europa. Le chiacchiere stanno a zero. Da quanti anni studiate? Sedici? Siete andati completamente fuori corso.

Fratelli d'Italia Orvieto