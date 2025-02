Terrosi: "Dai consiglieri Brenci e Sarti informazioni non corrette anche sul turismo"

politica

"Il turismo è un fondamentale volano di sviluppo per Acquapendente e per il suo territorio e va promosso in maniera integrata, attraverso strategie efficaci e articolate che vadano oltre la semplice partecipazione alle fiere e ai convegni di settore". Lo dichiara Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, in risposta alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione Alessandro Brenci e Valentina Sarti (FdI) in cui chiedono perché il Comune non abbia partecipato alla recente Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano.

"La BIT è indubbiamente un evento di grande rilevanza per la promozione turistica - continua Terrosi - ma voglio precisare che si tratta di una manifestazione in cui è prevista la sola partecipazione istituzionale della Regione Lazio, di imprese turistiche dietro corresponsione di una quota e di DMO in forma gratuita. Il bando parla chiaro: non si tratta di una fiera aperta ai Comuni. Tra l'altro 'Tuscia da vivere - DMO delle Via Francigena e delle Vie del Gusto', di cui Acquapendente fa parte, è stata ben presente e attiva a Milano, come anche negli anni scorsi".

Terrosi sottolinea inoltre che "le amministrazioni locali hanno l'importante ruolo, come stiamo facendo ad Acquapendente, di sostenere attraverso azioni specifiche di valorizzazione del territorio gli enti pubblici e le imprese a cui spetta il compito di svolgere le attività di promozione turistica previste e di creare forti reti territoriali, e non certo di limitarsi a presenziare a tutte le occasioni di visibilità, magari facendo ricadere ulteriori e inutili costi sui cittadini".

"Infine prendiamo atto - conclude la sindaca - che l'opposizione, come già avvenuto in molte altre situazioni, anziché informarsi correttamente e proporre critiche costruttive, non perde occasione di aprire polemiche sterili e prive di fondamento, tirando inoltre in ballo questioni differenti come la potatura delle piante, che invece è assolutamente importante per la sicurezza dei cittadini e per il decoro urbano, anche a fini turistici".