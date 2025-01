"I segreti di una co-creazione di successo", il modello Orvieto fa scuola in Europa

politica

"The secrets of successful co-creation", i segreti di una co-creazione di successo. Questo il tema del panel on line, organizzato dall'Associazione The Equilibrium Network, uno dei partner del progetto DivAirCity nell’ambito del programma Horizon2020, che si terrà mercoledì 22 gennaio alle 11.30 - ora italiana - e prenderà ad esempio l’attività di co-creazione partecipata con i cittadini e realizzata dalla città di Orvieto, che ha portato alla riqualificazione del Giardino del Fosso dell’Abbadia in Via Monte Terminillo a OrvietoSscalo.

L’intervento, inserito nelle attività realizzate con il progetto europeo DivAirCity di cui Orvieto è tra le cinque città pilota, è il frutto infatti della co-progettazione tra l’amministrazione comunale, alcune associazioni del Terzo Settore, le scuole e i cittadini del quartiere che ha permesso la valorizzazione e la riqualificazione di un importante area verde di Orvieto Scalo. I lavori sono in via di ultimazione e nelle prossime settimane sarà ufficialmente inaugurato.

Dopo quello con la città di Aarhus, si tratta del secondo appuntamento internazionale organizzato da The Equilibrium Network, una rete di professionisti con sede a Londra che si occupano della valorizzazione dei temi dell’inclusione e della sostenibilità ambientale, nell’ambito degli incontri programmati con le città che hanno partecipato al progetto DivAirCity.

Pubblicità

“In questa occasione – spiegano da The Equilibrium Network – scopriremo come il Terzo Settore italiano ha trasformato gli spazi pubblici attraverso innovativi processi di co-creazione. Una storia di successo che offrirà spunti pratici su come replicare questi metodi, coinvolgendo le comunità e creando ambienti inclusivi“.

Al panel interverranno Carla Lodi, funzionaria del Comune di Orvieto referente del progetto DivAirCity, Giacomo Mencarelli del Consorzio Coeso e Paola Quattoni dell’Aps Tartaruga Xyz, entrambe associazioni che hanno partecipato alla co-progettazione, e Vittoria Fazio di Univercities, partner dell’amministrazione comunale nel progetto DivAirCity.

Per partecipare è possibile registrarsi a questo link.