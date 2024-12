Giornata del Medico, Proietti: "Al lavoro per far tornare la sanità umbra a un livello di eccellenza"

politica

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti ha portato il saluto alla Giornata del Medico che si è svolta nell'Aula Magna della Fondazione dell'Istruzione Agraria a Perugia. "Si tratta - ha detto - della mia prima uscita pubblica da quando ho la delega alla Salute e ribadisco che la sanità è la priorità della priorità. La mia decisione non è una scelta di contrappeso politico, ma la presa in carico di una responsabilità in un settore importante per la vita dei cittadini. Accanto al problema dei fondi che sono sempre meno, e dopo il Covid, ci siamo tutti resi conto che quest’ultima esperienza ha rappresentato un discrimine tra la vita dei cittadini e il rispetto del diritto alla salute. Ci impegneremo senza risparmio di energie per far tornare la sanità umbra a un livello di eccellenza, a un modello di efficienza".