"Bagnoregio Welcome", 110.000 euro dalla Regione Lazio alla Rete di Imprese locale

Giovedì 28 novembre, presso la Casa del Vento di Bagnoregio, ha avuto luogo l'evento di presentazione del nuovo Programma della Rete di Imprese "Bagnoregio Welcome", vincitrice del Bando "Reti di Imprese tra Attività Economiche" del valore complessivo di 110.000 euro a fondo perduto tra finanziamento della Regione Lazio e cofinanziamento del Comune di Bagnoregio. Il Progetto, suddiviso in 4 Macro Aree di Intervento, spazia tra interventi di riqualificazione urbana a progetti di sostenibilità ambientale, dalla comunicazione ad attività di formazione rivolte agli operatori economici del territorio.

La Rete, costituitasi nel 2017, viene così attenzionata e premiata per la 2° volta dalla Regione Lazio con questo importante contributo, merito della qualità progettuale messa in campo, ma anche della capacità di rappresentanza territoriale della Rete stessa che conta oggi più di 50 aziende associate. L'evento ha visto la partecipazione di aziende, cittadini e istituzioni, con gli interventi del sindaco di Bagnoregio Luca Profili, del presidente di Rete David Troili e del project manager Simone Cerulli. Tra i contribuiti, anche quello dell'Azienda Promo Tuscia, selezionata e incaricata per svolgere corsi di formazione gratuita di lingua inglese, social media e marketing territoriale a tutti gli operatori della Rete.

Durante lo svolgimento dell'iniziativa, sono stati anche presentati alcuni dei lavori già svolti, tra i quali il video trailer della città e il nuovo logo della Rete, a opera del grafico e fotografo Daniele Muzzi.