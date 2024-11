Gaetano Manfredi eletto presidente nazionale Anci. Sinibaldi: "Buon lavoro da Anci Lazio"

politica

Si è conclusa mercoledì 20 novembre al Centro Fiere Lingotto di Torino, la prima giornata della 41esima Assemblea Annuale dell’Anci. Durante la seduta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Associazione Nazionale. Nel corso della stessa seduta, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è stato nominato presidente del Consiglio Nazionale, mentre il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, è stato scelto come vicepresidente vicario. Anci Lazio, presente con una nutrita delegazione di sindaci e amministratori locali, si congratula con i nuovi eletti.

"A nome di tutti i sindaci e degli amministratori del Lazio - ha commentato il presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi - rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente nazionale, Gaetano Manfredi, all’amico Marco Fioravanti, e a tutto l’Ufficio di Presidenza. Questa elezione segna la continuità di una grande tradizione di unità e compattezza all’interno dell’Anci.

È significativo come si possa raggiungere decisioni così importanti con una unione di intenti, una visione comune che dimostra la forza trainante dei sindaci italiani e il ruolo centrale dell’Anci nel rappresentare le istanze dei territori. Siamo certi che questa squadra saprà portare avanti con determinazione le sfide che ci attendono. È stato emozionante ascoltare le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato il valore degli amministratori locali e il loro impegno quotidiano".

Anci Lazio si unisce a tutti i Comuni d’Italia nel celebrare questa nuova stagione per l’Associazione e nel rinnovare il proprio impegno al fianco dei sindaci, in prima linea nel rappresentare le comunità e nel lavorare per il bene collettivo.