"Dobbiamo garantire che la fiducia riposta in noi si traduca in un'azione politica ed amministrativa efficace"

politica

Mercoledì 20 novembre il Pd Orvieto ha promosso una conferenza stampa per analizzare il voto delle recenti elezioni regionali umbre, che hanno visto l’affermazione di Stefania Proietti alla guida della Regione. All’incontro sono intervenuti il segretario dell'Unione Comunale del Pd di Orvieto, Paolo Maurizio Talanti, e Cristina Croce, capogruppo in Consiglio Comunale e candidata alle Regionali. Aprendo i lavori, Talanti ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal Partito Democratico a Orvieto, che si è attestato ben sei punti sopra la media regionale.

"Un risultato straordinario - ha dichiarato - che premia il lavoro svolto sul territorio, frutto di una leadership rinnovata e di una proposta politica concreta e credibile. Questo successo non è solo motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità che ci spinge a lavorare con ancora maggiore impegno per il bene della comunità orvietana e dell’intera regione".

Cristina Croce, intervenuta subito dopo, ha sottolineato il valore di questa campagna elettorale per la costruzione di una visione condivisa di futuro: "Il voto ha dimostrato che le cittadine e i cittadini hanno apprezzato l’impegno del nostro partito nel proporre soluzioni reali alle sfide che affrontiamo ogni giorno, dalla tutela della sanità pubblica, del lavoro e del sostegno alle famiglie. A livello personale, ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, scrivendo 2.656 volte il mio nome, e che hanno creduto nella nostra idea di una politica vicina e concreta".

Pubblicità

Croce ha poi posto l’accento sull’importanza del risultato complessivo che ha portato Stefania Proietti alla Presidenza della Regione: “Con Stefania Proietti alla guida dell’Umbria, abbiamo finalmente l’opportunità di cambiare passo e di restituire centralità a temi fondamentali come la sostenibilità, l’innovazione e il benessere delle persone. Questo è un progetto che ci galvanizza anche nell’attività di opposizione in Consiglio Comunale con un’amministrazione locale 'bocciata' dal voto".

Nel corso della conferenza, i relatori hanno ringraziato gli elettori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo elettorale, definendolo "un traguardo collettivo che rafforza il legame tra il partito e la comunità". Talanti ha concluso indicando le prossime priorità: "Ora inizia il lavoro più difficile. Dobbiamo garantire che la fiducia riposta in noi si traduca in un'azione politica ed amministrativa efficace, capace di rispondere alle aspettative che questo straordinario risultato ha generato e a caricarci della responsabilità condivisa del governo regionale".

La conferenza si è chiusa con un richiamo alla coesione e alla responsabilità da parte del Pd di Orvieto, che si è detto pronto a fare la propria parte per sostenere il nuovo governo regionale e per continuare a costruire una politica radicata nei bisogni e nelle aspirazioni della cittadinanza.