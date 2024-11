Elezioni Regionali, sono 701.367 gli elettori umbri chiamati alle urne

politica

Sono 701.367 gli elettori umbri chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 17 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 18 novembre, per eleggere il Presidente della Giunta Regionale ed i consiglieri che formeranno l’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Gli elettori sono 523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne). Nel 2019 erano stati chiamati alle urne 703.596 elettori. I seggi elettorali sono 1.000, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni.

Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a Presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, nella Sezione "Elezioni Regionali 2024" attraverso la quale, con un collegamento diretto con il Ministero dell’Interno, potrà essere seguito in tempo reale tutto l’andamento delle elezioni regionali 2024 in Umbria: affluenza alle urne, risultati provvisori dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale, voti ottenuti dalle liste e dai candidati all’Assemblea legislativa. L’Ufficio Stampa della Giunta Regionale garantirà la diffusione delle informazioni sullo svolgimento delle operazioni elettorali.