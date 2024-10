Finanziato il progetto di riqualificazione del giardino della Confaloniera

politica

Finanziato dalla Regione Umbria il progetto di riqualificazione dei giardini della Confaloniera. Il Comune di Orvieto aveva presentato richiesta di contributo nell’ambito del bando sulla riqualificazione urbana che è stato recentemente rifinanziato dalla giunta regionale. Ammontano a 195.312 euro le risorse stanziate – a cui si aggiungono 24.000 euro di cofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale – per l’intervento di riqualificazione e riconfigurazione dell’intera area finalizzato alla realizzazione di uno spazio sicuro, funzionale e di qualità per l’aggregazione e il gioco di bambini e ragazzi. Presupposto fondamentale del progetto esecutivo, commissionato dall’Assessorato ai Servizi Manutentivi e approvato dalla Giunta Municipale, è quello dell’inclusività nella direzione della fruibilità del parco per una utenza allargata.

L’intervento si concentra sull’area verde attrezzata posta nella parte superiore del percorso della Confaloniera, all’ingresso di Viale Carducci su Via del Popolo. Nella zona centrale il progetto prevede la rimozione del gioco esistente e l’installazione di un gioco inclusivo per bambini da 1 a 8 anni. Nella zona a destra, attualmente occupata da un’aiuola, sarà recuperato spazio per installare un altro gioco inclusivo e un’opera in sagoma 3d. Su entrambe le zone sarà realizzata una pavimentazione in gomma colata.



Nell’area a sinistra invece sarà definitivamente rimosso il labirinto in siepi e realizzata una pavimentazione in resina colorata al fine di ottenere una superficie liscia, senza ostacoli e gradini, facilmente accessibile ed utilizzabile anche da persone con disabilità. Qui troveranno spazio anche tavoli e panche. Per le pavimentazioni delle tre zone è previsto un disegno unico, continuo e coerente. Le aree perimetrali saranno poi rifinite con una pavimentazione in acciottolato ed elementi in metallo a delimitazione delle aree intorno agli alberi. Prevista inoltre la riqualificazione delle panchine esistenti e dell’illuminazione pubblica e l’installazione di cestini tripli dei rifiuti per raccolta differenziata al posto di quelli esistenti. Si provvederà poi a rimuovere i servizi igienici e i giochi nell’area a metà del percorso della Confaloniera che sarà oggetto di un successivo progetto di recupero e riutilizzo dello spazio.



"I lavori - sottolineano dall’Assessorato ai Servizi Manutentivi - rientrano nel più ampio piano di riqualificazione e messa in sicurezza che ha interessato in questi anni le aree gioco dei parchi dell’intero territorio comunale con una particolare attenzione all’inclusività. In questo senso vanno infatti gli interventi in Via degli Eucalipti a Ciconia, ai Giardini 'Stefano Melone' in Via Monte Nibbio e quelli in corso ai Giardini del Fosso dell’Abbadia in Via Monte Terminillo entrambi a Orvieto Scalo. Proseguono in questi giorni anche i lavori ai Giardini di Via Tevere a Sferracavallo con la realizzazione di un playground con giochi in 2d, l’installazione di nuove panchine e la realizzazione della nuova recinzione in legno".