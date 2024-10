Dall'Orvietano all'Umbria: un impegno indipendente per una politica di riforme

politica

Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza quale candidato alle prossime Elezioni Regionali come indipendente nella lista di Forza Italia presentata sabato 12 e domenica 13 ottobre nel corso della Conferenza Nazionale Enti Locali "Più Forza ai territori".

Sono convinto che il territorio orvietano debba tornare a essere protagonisti della politica regionale. Nel corso degli ultimi dieci anni, come sindaco di Ficulle, ho avuto l’opportunità di ricoprire diversi ruoli in molti enti e tavoli di studio a livello territoriale e interregionale, affrontando tutti i principali temi con uno spirito indipendente e concretezza. Questo spirito trova forza e ispirazione nell'insegnamento umano e politico di mio padre, senatore socialista, Fabio Maravalle, così come nei valori del socialismo liberale riformista che da sempre mi guidano.

Il nostro territorio, con le sue straordinarie peculiarità e le gravi criticità che affronta, merita attenzioni concrete e mirate da parte delle politiche regionali. Altresì è mia ferma convinzione che l’Umbria, così come l’Italia, abbia la necessità di avviare una vibrante stagione di riforme ad ogni livello ed in ogni settore. Alcuni passi sono stati fatti, ma una grande riforma deve essere avviata. In questo, una società che voglia guardare al futuro con ottimismo deve costruire una nuova alleanza tra "merito e bisogno", riportando così speranza e fiducia nella vita dei cittadini, elaborando una concezione di progresso più giusto e sostenibile.

Le grandi riforme per la realizzazione di una società migliore richiedono idee, elaborazione e persone capaci di realizzarle, sopra tutto la partecipazione dei cittadini, dei giovani. Mi impegno personalmente a portare avanti queste istanze, mettendo a disposizione la mia esperienza politico-amministrativa, ragione e passione per il bene comune. Invito chiunque condivida questa sfida ambiziosa per il territorio, l’Umbria e l'Italia a divenirne protagonista.

Gian Luigi Maravalle