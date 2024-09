Delineato il futuro del settore agricolo con nuovi bandi per 133 milioni di euro

politica

Si è conclusa lunedì 30 settmbre l’assemblea regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, tenutasi presso l’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia. Organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale della Regione Umbria, l’evento ha registrato un’ampia partecipazione, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, imprenditori e agricoltori. Alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni, l’Assemblea ha offerto un’importante occasione di confronto sui temi chiave per il futuro del settore agricolo regionale.

Il momento centrale dell’incontro è stata la presentazione dei 23 nuovi bandi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), che metteranno a disposizione 133 milioni di euro per sostenere le imprese agricole umbre e le aree rurali. Queste risorse sono destinate a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo del comparto agricolo, consolidando l’Umbria come una regione leader nel panorama agricolo nazionale e internazionale.

Nel suo intervento, la Presidente Donatella Tesei ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando il ruolo cruciale che l’agricoltura ricopre nell’economia regionale:

Pubblicità

"L’agricoltura è un settore fondamentale per la nostra regione. In questi cinque anni abbiamo adottato un approccio diretto e concreto per sostenere le nostre imprese agricole, affiancandolo a un grande impegno per ottenere risorse significative per il comparto. La nuova programmazione, che non era affatto scontata, rappresenta una risposta efficace alle sfide di un’agricoltura che, in Umbria, può essere complessa. Tuttavia, le nostre aziende stanno crescendo costantemente. Abbiamo avviato un progetto importante sulle filiere produttive, adottando un approccio multidisciplinare che considera l’agricoltura parte integrante dello sviluppo economico regionale e dell’attrattività turistica. I prodotti agroalimentari umbri sono apprezzati dai visitatori, che riconoscono la qualità della nostra cucina e delle nostre eccellenze enogastronomiche. Questa sinergia rappresenta un grande valore aggiunto per il nostro territorio. Ci siamo inoltre impegnati per permettere alle imprese agricole di avere un accesso semplificato e agevolato al credito, essenziale per gli investimenti aziendali, oltre all’utilizzo dei fondi della nuova programmazione. Tutto questo ci permette di guardare con ottimismo al futuro dell’agricoltura in Umbria, un settore in cui dobbiamo continuare a investire, creando reti solide e portando i nostri prodotti sulle tavole di tutto il mondo”.

L’Assemblea ha offerto un’opportunità cruciale di dialogo tra i principali attori del settore, con l’obiettivo di tracciare le nuove traiettorie di sviluppo per un’agricoltura sempre più moderna e sostenibile. Sottolineando l’importanza dell’evento, Roberto Morroni, Vicepresidente della Regione Umbria e Assessore all’Agricoltura, ha dichiarato:

"I 133 milioni di euro destinati ai nuovi bandi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane, garantiranno continuità alle politiche che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Questi fondi rappresentano un ulteriore passo nella nuova programmazione e, sommati ad altre risorse già introdotte, portano il totale degli investimenti a oltre 200 milioni di euro, una cifra significativa. Queste risorse saranno fondamentali per aumentare la competitività delle nostre imprese agricole, allineandole sempre più ai principi dello sviluppo sostenibile. Si tratta di iniziative che mirano a far emergere le straordinarie potenzialità del settore agricolo umbro. L’Umbria può davvero giocare un ruolo centrale nello sviluppo di un’agricoltura moderna, orientata alla qualità e in grado di generare valore, non solo per il comparto agricolo, ma per l’intera economia regionale".

La giornata, moderata dai giornalisti Rai Giovanni Parapini, Donatelli Milani e Arianna Voto, ha visto un vivace dibattito e un confronto aperto tra i relatori e il folto pubblico presente. Le sale gremite hanno testimoniato il grande interesse per il futuro dell’agricoltura in Umbria e l’attiva partecipazione di tutti gli intervenuti, segno di quanto il tema sia cruciale per lo sviluppo del settore.

Con una partecipazione così ampia e interventi di alto livello, l’Assemblea Regionale dell’Agricoltura si è dimostrata un appuntamento strategico per la definizione delle politiche agricole future, ribadendo il ruolo centrale dell’Umbria come modello di eccellenza nel panorama agricolo nazionale e internazionale.