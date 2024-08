Uffici Comunali chiusi il 16 agosto, garantiti i servizi essenziali

politica

Gli uffici del Comune di Orvieto resteranno chiusi venerdì 16 agosto, garantiti i servizi essenziali. Lo dispone l’ordinanza sindacale in considerazione del fatto che nella giornata "negli uffici comunali si prevede una notevole riduzione di afflusso di pubblico e di conseguente richiesta di servizi cosicché la chiusura non comporterebbe particolari disagi".

L'assenza dei dipendenti dal lavoro sarà computata come giorno di ferie. Con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, si evidenzia nell’ordinanza, "viene garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente". Saranno comunque garantiti i servizi essenziali:

il servizio di Stato Civile con la reperibilità la mattina di un impiegato dei Servizi Demografici per i decessi;

il servizio di Vigilanza Urbana con il personale in turno della Polizia Locale;

i servizi tecnici esterni con la reperibilità di due operai e un tecnico per l’intera giornata.