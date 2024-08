"Non è privilegiando la sanità privata che si migliorano le condizioni dei cittadini"

politica

"In questi ultimi giorni stiamo assistendo a varie analisi sulla situazione delle liste d'attesa in Umbria che ci paiono particolarmente non attente a quella che è la realtà ed invece molto più legate all'avvicinarsi delle scadenze elettorali regionali. Sarebbe invece necessario soffermarsi utilmente su quelli che sono i dati reali e quale è l'esperienza che i cittadini vivono quotidianamente quando affrontano tali tematiche oppure quando solo per motivi parentali si trovano nei pronti soccorso degli ospedali o nelle guardie mediche delle Asl umbre, sempre se aperte.



Ancora ci sono cittadine e cittadini ai quali quando si recano nei vari punti Cup del territorio regionale viene risposto, arbitrariamente ed illegalmente, che non c'è possibilità di prenotazione ma neanche di avvalersi dei percorsi di tutela. Tutto ciò significa che questi dati non vengono neanche presi in considerazione quali dati utili per valutare la congruità delle liste di attesa. Potremmo citare casi eclatanti di prestazioni non disponibili in vari territori della regione. Questo significa, se non lo si è ancora capito o si fa finta di non capire, che abbiamo alcune aree diagnostiche non coperte dal personale pubblico, men che meno dalla sanità privata.

Si dice in Umbria che siamo in una fase di miglioramento sulla questione delle liste d'attesa in sanità, senza mai dire dello sforzo notevole che si sta chiedendo al personale medico e del personale sanitario tutto, al quale va il nostro ringraziamento. Ma di cosa parliamo I dati ufficiali regionali al 15 luglio parlavano di 55.892 prestazioni in attesa di cui 32.736 all'Usl 1 e 23.156 all'Usl 2; al 28 luglio elaborati il 30 luglio avevano 52.754 prestazioni di cui 31.353 all'Usl 1 e 21.401 all'Usl 2 ; il 5 agosto in Regione in un incontro si parla di 43.000 prestazioni senza alcun dato ufficiale ma solo dichiarato.



Abbiamo l'impressione che qualcosa non torna! Forse sarà il caso di valutare il tutto non sotto il sole ferragostano ma con la realtà incontrovertibile di dati ufficiali e che non siano frutto di propaganda ma di una analisi attenta che privilegiando e garantendo la sanità pubblica metta lo stesso sistema in grado di garantire una sanità universale a tutti i cittadini. Non è privilegiando o dando prebende alla sanità privata che si migliorano le condizioni dei cittadini.

Debbono essere assunte in Umbria scelte coraggiose che mettano il sistema sanitario pubblico in grado di rispondere coerentemente agli obiettivi sanitari , per respingere quanto può accadere in relazione alla scellerata scelta dell'autonomia differenziata sulla quale la nostra Regione non ha mai detto la sua opinione.

Paolo Del Caro,

presidente regionale di Federconsumatori Umbria