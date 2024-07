politica

"Sovranismo Sociale. Per un'Italia indipendente, giusta e sovrana" è il titolo della nuova edizione del Forum dell'Indipendenza Italiana che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto e che sarà dedicata al "sovranismo sociale come alternativa al fallimento della svolta conservatrice in Europa".



"Un sovranismo sociale - spiega Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza - non chiuso in sé stesso, ma in grado di dialogare con il nuovo mondo multipolare e di unire la difesa dei valori tradizionali ad un grande impegno per la giustizia sociale, lo sviluppo economico e il lavoro.

Parleremo di pace in Ucraina e Palestina, della rinascita del sovranismo in Europa, degli strumenti per difendere l’economia italiana dal nuovo Patto di stabilità, delle contiguità istituzionali con la mafia, del pericolo dell’ideologia gender e della reazione al politicamente corretto.

Molti saranno i nostri ospiti nazionali e internazionali, in quello che da sempre è uno dei più importanti appuntamenti della destra italiana e che da due anni è stato rilanciato dal Movimento Indipendenza come un libero Forum senza sigle di partito e aperto a tutti i contributi".

Pubblicità

Di seguito il programma:

venerdì 26 luglio

ore 15.30 Apertura dei lavori: "Non c'è niente da conservare. Portare anche in Italia il cambiamento epocale"

Massimo Arlechino, Gianni Alemanno, Franco Bevilacqua, Maurizio Abbate,

Domenico De Mattia, Edoardo Polacco

ore 16.30 Tavola rotonda "Verso una vera indipendenza. Un'Italia sovrana nel nuovo mondo multipolare"

Modera:

Michele Geraci - New York University, Shanghai

Partecipano:

Jeffrey Sachs - Economista, Columbia University

Alexey Paramonov - Ambasciatore Federazione Russia a Roma

ore 18 Testimonianze: "Fermare il massacro. Pace e Giustizia in Palestina, Armenia e Ucraina"

Modera:

Salvo Ardizzone Saggista

Partecipano:

Massimiliano Romeo - Capogruppo Lega Senato (in collegamento)

Stefano Patuanelli - Capogruppo Movimento 5 Stelle Senato

Franco Cardini - Storico, Presidente emerito “Identità Europea”

Marco Carnelos - Già Ambasciatore in Iraq

Luca Di Giuseppe - Presidente dell’Associazione “Schierarsi”

Aldo Ferrari - Dipartimento Asia e Africa Mediterranea, Ca’ Foscari

Don Sergio Mercanzin - Fondatore Centro Russia Ecumenica

Hanin A. Soufan - Autrice del libro “Le anime invincibili di Gaza”

Hanieh Tarkian - Docente Studi Islamici e analista geopolitica

sabato 27 luglio

ore 10 Tavola rotonda "Il pericolo della ideologia Gender. L’emergenza giovanile tra educazione e dipendenze"

Modera:

Adolfo Morganti - Psicologo, Presidente di “Identità Europea”

Partecipano:

Daniele Trabucco - Professore Istituto “San Domenico” Roma

Aldo Rocco Vitale - Filosofo e bioeticista

ore 11 Tavola rotonda "Sorpresa a Bruxelles. Lo spettro del sovranismo torna ad aggirarsi per l’Europa"

Modera:

Giuseppe Lauria - Esecutivo Nazionale Movimento Indipendenza

Partecipano:

Matthias Moosdorf - Parlamentare di Alternative für Deutschland

TBC - Parlamentare del Rassemblement National

Francesco Toscano - Presidente di Democrazia Sovrana Popolare

Helga Zepp-LaRouche - Presidente Schiller Institute internazionale (in collegamento)

Intervento di Alain De Benoist - Scrittore e filosofo

ore 12.30 Tavola Rotonda: "Stato-Mafia. Dallo sbarco alle stragi, la storia infinita di una sudditanza"

Modera:

Fabio Granata - Presidente Associazione Articolo Nove

Partecipano:

Stefano Baudino - Scrittore e giornalista

Luigi Li Gotti - Avvocato, ex Parlamentare Italia dei Valori

Giuseppe Lo Bianco - Scrittore e giornalista de Il Fatto quotidiano

Peppe Nanni - Avvocato e scrittore

Intervento di Salvatore Borsellino - Promotore del Movimento delle Agende Rosse

ore 15 Saluti di Franco Ferrari (Segretario Nazionale DC Storica) e altri esponenti politici

ore 15.30 Tavola Rotonda "Sono ancora possibili politiche per lo sviluppo e il lavoro? L’Italia tra evoluzione della globalizzazione e nuova governance fiscale europea"

Modera:

Fabio Dragoni - Giornalista, La Verità

Partecipano:

Umberto Monarca - Professore Economia applicata, Università di Foggia

Cesare Pozzi - Professore Economia Applicata, Università Luiss

Pasquale Tridico - Economista, Parlamentare Movimento 5 Stelle

Giampaolo Natali - Imprenditore Brescia

Alessio Saso - Sociologo, Dirigente regionale Politiche attive del Lavoro

Intervento di Lidia Undiemi - Economista e Saggista

ore 17 Presentazione del libro di Francesco Borgonovo "Malefici. Come rompere gli incantesimi del pensiero unico"

Partecipano:

Luigia Passaro - Vicesegretaria Movimento Indipendenza

Marco Pelagatti - Segretario “Comitato Fermare la guerra”

Sarà presente l’autore

ore 18 Tavola Rotonda "In difesa dello stato sociale. Sanità pubblica e diritti sociali in pericolo"

Modera:

Marcello Taglialatela - Vicesegretario Movimento Indipendenza

Partecipano:

Giovanni Cirilli - Segretario regionale Fimmg

Guido Quici - Presidente nazionale CIMO

Fabrizio Fabbri - Dirigente nazionale UGL Salute

Pietro Spirito - Professore Università Federico II Napoli

Padre Aniello Manganiello - Presidente Fondazione “Gli ultimi”

ore 19 Tavola Rotonda "La tragedia di Satnam Singh simbolo del nuovo schiavismo. L’immigrazione clandestina tra accoglienza e sfruttamento nell’economia liberista"

Modera:

Nicola Colosimo - Vicesegretario Movimento Indipendenza

Partecipano:

Raffaella Buonaguro - Segretaria nazionale FAI CISL

Singh Jujhar - Bracciante agricolo immigrato della comunità Sikh

Stefano Masini - Responsabile Ambiente e Territorio Coldiretti

Fabio Rossato - Imprenditore agricolo di Latina

Simone Vieri - Professore Economia Agraria, La Sapienza

ore 21.30 Cena e concerto con Alessandro Guiducci

domenica 28 luglio

ore 10 Confronto "Sfida al politcamente corretto. Una rivolta che sale dall’Italia profonda"

Modera:

Massimo Arlechino - Presidente Movimento Indipendenza

Partecipano:

Roberto Vannacci - Vicepresidente del Gruppo europeo dei Patrioti

Felice Costini - Vicesegretario Movimento Indipendenza

Domenico Leggiero - Presidente Osservatorio Militare

ore 11.30 Tavola Rotonda "Comunitari o Liberal: la vera alternativa. Valori profondi e senso del reale per riprenderci il nostro futuro"

Modera:

Francesco Borgonovo - Vicedirettore de La Verità

Partecipano:

Nicola Colosimo - Vicesegretario Movimento Indipendenza

Vanni Frajese - Prof. Scienze Tecniche Mediche, Università Roma Foro Italico

Andrea Zhok - Professore di Filosofia Morale, Università di Milano

ore 13 Conclusioni "Il Sovranismo Sociale. Un progetto per un’Italia indipendente, giusta e sovrana"

Gianni Alemanno - Segretario Nazionale Movimento Indipendenza