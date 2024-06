Danni da fauna selvatica, Panunzi (Pd): "A fianco degli agricoltori, condivido il monito di Confagricoltura"

politica

"Al fianco degli agricoltori. I danni economici causati dalla fauna selvatica, in modo particolare dai cinghiali, non sono più sostenibili". Lo afferma il vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio Enrico Panunzi, che raccoglie il monito lanciato da Confagricoltura Viterbo-Rieti. "Oltre alla necessità di potenziare le azioni di contrasto alla crescita incontrollata della popolazione dei cinghiali - prosegue l’esponente del Partito Democratico - occorre stanziare risorse adeguate, perché si possa risarcire completamente e in tempi rapidi gli agricoltori che hanno subito perdite economiche.

Le istanze di Confagricoltura sono quanto mai legittime, a fronte delle tante difficoltà che attraversa il settore. Non è pensabile che chi subisce dei danni, riceva soltanto degli indennizzi parziali e a distanza di molti mesi se non di anni. Faccio mie le richieste avanzate dall’associazione e le porterò all’attenzione della Regione Lazio, perché si attivino tutte le procedure normative e legislative per coinvolgere le istituzioni e le autorità competenti in azioni concrete di tutela degli agricoltori".