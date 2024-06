Fabrizio Bonino confermato vicesindaco, Barbara Marinelli entra in giunta

politica

Con il decreto di nomina della Giunta Municipale da parte del sindaco Marco Conticelli è ufficialmente partita la legislatura 2024-2029 dell’Amministrazione Comunale di Porano. L'affermazione alle recenti Elezioni ha consentito alla lista "Porano Conta!" di proseguire il percorso amministrativo iniziato a giugno 2019 che, in questi primi giorni, ha prodotto la definitiva apertura del nuovo distributore di carburante presso la zona della Pesa Pubblica, l’istallazione dello sportello ATM presso l'Ufficio di Poste Italiane nel centro storico e l’avvio delle attività sportive presso il nuovo impianto di padel in Via del Corniolo.

Attività fortemente volute dall’Amministrazione Comunale che, dopo la chiusura del vecchio distributore di carburanti nel 2021, individuò la zona dove poter far sorgere il nuovo impianto, realizzato grazie ad una procedura ad evidenza pubblica che si aggiudicò la Società Soca Srl. La chiusura della filiale della Cassa di Risparmio produsse una nuova richiesta, in realtà già formalizzata nel 2019, da parte del Comune a Poste Italiane per l’istallazione di uno sportello ATM che è stato poi realizzato con i fondi del PNRR attraverso il Progetto "Polis".

Analogamente, al fine di rivitalizzare gli impianti sportivi di Via del Corniolo, il Comune dette vita ad un bando pubblico per la gestione degli stessi con l’obbligo da parte del concessionario di effettuare interventi di riqualificazione di tutta l’impiantistica. Tale procedura ha consentito di individuare un soggetto attuatore, l’Asd Fanello, che sta completando gli interventi per poter mettere a disposizione della cittadinanza un impianto nuovo e funzionale oltre che riportare il calcio giocato a Porano con il campionato regionale di Promozione.

Un successivo bando pubblico ha permesso di realizzare un impianto per il gioco del padel grazie all’impegno dell’Associazione Habemus Padel. Per quanto riguarda la giunta che guiderà il Comune di Porano nel prossimo quinquennio, il sindaco ha confermato Fabrizio Bonino come vicesindaco affidandogli le deleghe a Bilancio, Manutenzione e Sicurezza del Territorio, Cura del Verde Pubblico, Rapporti con le Associazioni e Gemellaggi.

Entra in giunta Barbara Marinelli con deleghe relative a Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche Giovanili e Attività Produttive. Il sindaco conserva le deleghe su tutti gli altri ambiti, in particolare su Lavori Pubblici, Progettazione Europea, Turismo e Cultura, Istruzione, Sport e Rapporti con la Stampa. Venerdì 21 giugno alle 18 è in programma il Consiglio Comunale di insediamento che sancirà l’avvio anche della nuova consiliatura.