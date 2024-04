Stefano Biagioli, condividendo i punti del programma di "Bella Orvieto", risponde all'appello di TraMercato

politica

Il candidato sindaco Stefano Biagioli, condividendo i punti del programma di "Bella Orvieto" risponde pubblicamente all'appello di TraMercato, illustrando più dettagliatamente la nostra proposta su agricoltura e ambiente, ad integrazione delle posizioni contenute nella sintesi già pubblicata. Presupposti di base della proposta sono:

• la natura e la vocazione del nostro territorio, palesemente agricolo, che vogliamo non soltanto mantenere e rispettare, bensì utilizzare come vettore non secondario di sviluppo sostenibile e di occupazione per la nostra comunità;

• la struttura e la conformazione delle nostre aziende agricole, in prevalenza di piccola dimensione, a conduzione diretta, fortemente indirizzate a produzioni biologiche e tipiche e custodi della biodiversità, della tradizione e della cultura alimentare sana;

• la perfetta condivisione della necessità di una transizione nei fatti e non solo nelle parole, da mettere in atto utilizzando in modo appropriato e coerente con lo spirito che li ha promossi, organismi, strumenti e risorse pubbliche (citiamo a titolo di esempio Gal, Pnrr, Pac, Distretto del Cibo, ecc).



Allo stesso tempo, le maggiori criticità che rileviamo, sulle quali è indispensabile agire, sono:

• i costi proibitivi di produzione anche in virtù dei rincari intervenuti su sementi, concimi, carburanti, attrezzature e mezzi, energia e gas, che per contro, non trovano remunerazione nei prezzi di vendita del prodotto e non riescono ad essere ammortizzati dai coltivatori;

• la difficoltà, oseremmo dire l’impossibilità di accesso ad un mercato non solo remunerativo, bensì equo ed esente dalle pressioni esercitate dai grandi gruppi di potere economico che lo gestisce;

• l'assenza effettiva, ancorché prevista da strumenti virtuosi come quelli indicati in precedenza di supporti di vario genere, (contributi, incentivi, accessi facilitati a credito per acquisto o noleggio di mezzi ed attrezzature) alle piccole aziende ed ai coltivatori diretti;

• l'indifferenza del Soggetto Pubblico verso una azione di promozione strutturata, stabile ed efficace a sostegno reale e concreto delle singole piccole produzioni, nella completa miopia di non riuscire a cogliere il risultato ed il beneficio di un modello, non solo di economia, ma di sviluppo e benessere sociale.

Le leve di azione sulle quali intendiamo agire sono:

• capire e affrontare il male della globalizzazione e del mercato generalista che hanno affossato la nostra economia agricola locale;

• ribaltare l’'economia di mercato in economia civile, dove produttori, consumatori, Stato e Mercato, tornino a riappropriarsi del ruolo rispettivamente competente;

• prevenire fermamente la massificazione dei profitti facili a scapito della conservazione della biodiversità, fenomeno questo che stiamo vivendo con l'insediamento di monoculture intensive;

• acquisire la completa conoscenza e competenza sulle normative e sulle procedure che modulano e definiscono i parametri per l’accesso alle misure di sostegno ed incentivazione di cui ai piani europei, nazionali e regionali, per adeguarli alla nostra realtà e favorire così la porzione prevalente dei nostri coltivatori agricoli;

• la creazione di un Bio-distretto, (compresa la radicale revisione organizzativa ed operativa del Distretto del cibo già istituito dalla Regione) del comprensorio orvietano con tutti i produttori presenti nel nostro territorio che promuovono i loro prodotti tipici e di qualità e che favoriscono a pari dignità il principio della filiera corta;

• promuovere e sostenere le iniziative di mercato dei produttori locali senza creare mercati di Serie A e altri di Serie B, visto che solo alcune categorie hanno le porte della città aperte;

• favorire quei percorsi e progetti che intendono fare rete fra i produttori locali e che hanno lo scopo di individuare un luogo fisico, dove creare altra economia;

• associare alla pratica agricola quella per la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico, con opportuni incentivi o contratti complementari di prestazione;

• riappropriarsi della piena titolarità del patrimonio agro forestale con misure di manutenzione e valorizzazione, attraverso percorsi didattici per la formazione di nuovi profili professionali in linea con i criteri della transizione green;

• avviare un processo di reale transizione che comprenda non solo produttori e prodotti, ma si estenda ad una nuova cultura di educazione alimentare e di modello economico.

Fonte: Bella Orvieto