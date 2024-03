Il Comune di Parrano per il "Cessate il fuoco"

politica

La giunta comunale di Parrano ha deliberato lunedì 11 marzo un impegno forte ad iniziative ed eventi di sensibilizzazione sui temi della pace e, in particolare, per chiedere il "Cessate il fuoco". "La carneficina a cui stiamo assistendo in vari scenari di guerra dall'Ucraiana a molte aree dell'Africa - afferma il sindaco, Valentino Filippetti - oggi ha massima manifestazione nel genocidio che si sta realizzando a Gaza nei confronti del popolo palestinese".

Nella delibera si richiama che:

- la Costituzione Italiana all'articolo 11 recita: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";

- la Legge Regionale 16 Aprile 2005 , n. 21 Nuovo Statuto della Regione Umbria all’articolo 2 Identità e valori prevede che:

1. la Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: "la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani" e all'articolo 4 prevede che "la Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli";

2. la Regione concorre, con le istituzioni nazionali e internazionali, a promuovere la pace e la piena realizzazione della democrazia e ne persegue le finalità con iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione;



- il Comune di Parrano, memore delle sofferenze sopportate durante gli anni della guerra, ha da sempre promosso una cultura della pace.

Considerato che attualmente nello scenario internazionale sono in corso conflitti importanti che stanno colpendo popolazioni innocenti, provocando morte e dolore, minacciando la pace e la stabilità a livello mondiale;

Tenuto conto che:

- non possiamo restare insensibili e inermi di fronte alla gravità di ulteriori ed ancora più tragici inasprimenti dei conflitti e siamo consapevoli che l’unica priorità ad oggi è quella di richiedere un immediato cessate il fuoco per alleviare innanzitutto le sofferenze dei civili innocenti;

- bisogna lavorare tutti insieme per costruire la pace, dedicando i nostri comportamenti e il nostro tempo per reclamarla, appellandoci alla giustizia, ai diritti, all’uguaglianza dei popoli e alla loro riconciliazione.

La giunta del Comune di Parrano ha deciso di:

- sostenere e rafforzare tutte le iniziative umanitarie a favore delle popolazioni civili;

- esporre uno striscione sulla casa comunale con la dicitura "Cessate il fuoco".