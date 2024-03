La presidente Pernazza alla Camera per la riunione congiunta degli Osservatori nazionali su disabilità e inclusione scolastica

politica

La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, in qualità di delegata Upi nazionale all’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, prenderà parte mercoledì 6 marzo, alla riunione congiunta dell’Osservatorio nazionale disabilità e dell’Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. I lavori inizieranno alle 10 nella nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e vedranno la presenza, fra gli altri, del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del sottosegretario di Stato Paola Frassinetti e dell’onorevole Manuel Benvenuto.

Di seguito il programma della giornata:

ore 10 - inizio della riunione congiunta dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

ore 10.10 - saluti dell'onorevole Alessandro Manuel Benvenuto

ore 10.15 - intervento del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli

ore 10.20 - Intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara

ore 10.25 - intervento del Sottosegretario di Stato Paola Frassinetti

ore 10.30 - interventi dei membri dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

ore 11.30 - presentazione delle buone pratiche in materia di inclusione da parte di istituzioni scolastiche della Regione Campania, Lazio, Marche e Veneto

ore 12 - conclusioni del ministro per le Disabilità e del ministro dell’Istruzione e del Merito

ore 12.15 - chiusura dei lavori