Arriva la fibra ottica, il territorio tuderte servito da alta connettività grazie al piano "Italia 1 Giga"

Sono iniziati in questi giorni, a partire da zona industriale di Pian di Porto e dalla località di Ponterio, i lavori per portare la connessione a fibra ottica in oltre 3.200 civici di Todi, con una copertura a livello di connettività di circa 10.000 abitazioni. L'intervento rientra nel progetto "Italia 1 Giga" finanziato dal Piano di ripresa e resilienza. Nell'ambito del lotto 3, affidato dalla mandataria Infratel a TIM/Fibercop, ci sarà un investimento sul territorio tuderte di circa 4 milioni di euro.

Nei giorni scorsi il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha incontrato i responsabili FOL e Development Umbria e Marche, Massimo Tarsi e Matteo Meneghesso, il progettista e il coordinatore degli interventi, Livio Antonelli e Gianluca Gaggiotti, e il referente tecnico dell'impresa esecutrice, Paolo Pucci, per pianificare al meglio le fasi autorizzative ed operative e coordinare i lavori, tenendo anche opportunamente conto degli altri cantieri in essere o programmati a livello comunale.



"Si è trattato di un incontro molto proficuo - sottolinea il primo cittadino - che garantirà di mettere a terra fino all'ultimo euro finanziato e che si dispiegherà per metà nel 2024 e per l'altra nel 2025, andando ad interessare il centro storico ma anche le tante realtà frazionali, così da annullare il divario digitale esistente finora".



Il piano fibra, hanno evidenziato da TIM, è una grande operazione di valorizzazione del territorio, grazie alle enormi potenzialità della fibra ottica. Si partirà con l'affiancamento agli attuali armadi in rame con armadi in fibra, posizionandone poi di ulteriori nelle zone non servite. Al termine dell'intervento finanziato dal PNRR a copertura di "civici grigi" non tutte le abitazioni risulteranno raggiunte puntualmente, ma risulterà a quel punto agevole per gli operatori procedere alla implementazione su richiesta delle utenze ancora in "negativo rete".



"Quello della connettività - spiega il sindaco Ruggiano - è ormai un servizio fondamentale per i residenti ed anche per i turisti, tanto più in una realtà come quella tuderte caratterizzata da un'alta presenza di stranieri che, dopo la pandemia, hanno scelto di vivere e lavorare qui per la maggior parte dell'anno". L'incontro tra Amministrazione Comunale e TIM ha previsto l'istituzione di un tavolo di coordinamento informale che assicuri la massima velocità ed efficienza degli interventi, informando tempestivamente i cittadini anche con possibili iniziative pubbliche congiunte.