Carovana della Flc Cgil. "Per la scuola della Costituzione, contro la scuola agenzia di mercato"

politica

Nella mattinata di domenica 25 febbraio ha fatto tappa ad Orvieto, in Piazza della Repubblica, la carovana dei diritti della Flc Cgil (Federazione dei lavoratori della conoscenza). "Lo slogan 'Una, Unica e Unita!' - ha dichiarato Marco Vulcano della Flc di Terni - rimanda all'autonomia regionale differenziata e al disegno di legge che questo Governo sta portando avanti, già approvato in Senato, è ora in discussione alla Camera. Un disegno di legge nefasto che la Flc Cgil e tutta la confederazione stanno contrastando da tempo. Continueremo a farlo perché vuol dire avere un'Italia disunita e diseguale. La scuola è una delle 23 materie interessate da questo disegno. Quello che è successo a Pisa è una delle pagine più buie degli ultimi decenni di questo Paese". Il presidio è stato anche l'occasione per ribadire solidarietà a Julian Assange.

Nel pomeriggio di lunedì lunedì 26 febbraio, alle 16, la carovana arriverà a Terni, a Palazzo Spada, dove si svolgerà un dibattito dal titolo "Per la scuola della Costituzione, contro la scuola agenzia di mercato". Interverranno l’onorevole Anna Ascani, vicepresidente della Camera, l’onorevole Antonio Caso, componente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), il professor Giuseppe Buondonno, insegnante di Lettere presso il Liceo Artistico Statale di Fermo e responsabile nazionale scuola per Sinistra Italiana, Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil nazionale. Modererà il dibattito Marco Vulcano, segretario generale della Flc Cgil di Terni.

Ad accogliere la carovana, tra gli altri, ci sarà la segretaria generale della Flc Cgil nazionale, Gianna Fracassi. Un viaggio in tutto il Paese, contro il disegno di autonomia differenziata voluto dal Governo e per ribadire che l’istruzione, diritto garantito dalla Carta Costituzionale, deve essere una su tutto il territorio nazionale. Quella del capoluogo di provincia sarà l’ultima tappa umbra per la carovana, che giovedì 22 febbraio ha toccato Assisi e Foligno, venerdì 23 febbraio Città di Castello e Gubbio, sabato 24 febbraio Perugia e domenica 25 febbraio, oltre a Orvieto, anche Montecastrilli e che procederà alla volta dell’Abruzzo.