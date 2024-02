"Bene il campo largo, ma non è ancora il momento delle candidature"

politica

"È opportuno definire prima un programma elettorale vero e propro e poi individuare il candidato sindaco, non viceversa, per evitare quanto verificatosi nel centrodestra con l'effetto Spagnoli". Così Lucio Riccetti, presidente di Italia Nostra Orvieto e consigliere nazionale, interviene nel dibattito politico all'indomani del fronte comune formalizzato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Socialista Italiano in vista delle Elezioni Amministrative di giugno.

"Muoversi in un campo largo – afferma Riccetti, già candidato pentastellato per il Collegio di Terni all'Uninominale della Camera – è la scelta migliore. Il documento condiviso dal Patto Avanti è una sintesi tra le priorità dei partiti che cerca di mettere d'accordo tutti". Tre, su tutti, i punti su cui lavorare: ospedale, discarica ed ex caserma Piave, oltre alla salvaguardia del paesaggio come patrimonio culturale e al tema dell'energia rinnovabile che non deve andare a discapito della qualità del territorio.



"È urgente – spiega Riccetti – ampliare e rifunzionalizzare il Santa Maria della Stella, che deve recuperare il suo ruolo di ospedale in quanto tale a servizio di un'area vasta che, oltre all'Orvietano, comprende anche l'alto Lazio e la bassa Toscana. La prossimità con l'A1 presupporrebbe il potenziamento del pronto soccorso con il supporto di un elisoccorso. Per quanto riguarda l'impianto de Le Crete, invece, negli ultimi venti anni, le amministrazioni hanno rimbalzato la questione.



Occorre chiuderlo e avviare una raccolta differenziata vera e una diversa politica dei rifiuti. L'ex caserma Piave, poi, va trasformata in un grande polo scolastico trasferendo lì, in pieno centro storico, tutte le scuole compresi i corsi di studenti stranieri che si svolgono ad Orvieto fino a farne un grande campus, immerso nei monumenti cittadini, con una biblioteca centralizzata e impianti sportivi. I locali delle scuole di Ciconia, tornati liberi, sarebbero ideali per essere trasformati in case protette o di comunità e per dislocare lì alcuni uffici comunali".