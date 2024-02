Approvata dalla Camera dei Deputati la Legge sulle Rievocazioni Storiche

politica

Il Parlamento Italiano dà voce al mondo delle rievocazioni storiche. La Camera dei Deputati ha approvato, con 234 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, il provvedimento legislativo in materia di manifestazioni di rievocazione storica. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno congiunto dell'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, presieduta da Antonio Tempesta, insieme all'Associazione Umbra Rievocazioni Storiche (Carlo Paolocci), all'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche (Andrea Monteriù) – entrambi presenti in aula durante i lavori e al momento della votazione – al Comitato Storico della Regione Toscana (Roberta Benini) e all'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (Giannantonio Braghiroli).

"Si tratta di un traguardo storico che abbiamo cercato e sostenuto con determinazione - commenta Tempesta, che è anche il presidente dell'Ente Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino - Grazie all’impegno di tutti e alla memoria presentata dalle nostre associazioni abbiamo contribuito a definire un quadro normativo che riconosce e valorizza il ruolo delle manifestazioni di rievocazione storica nel patrimonio culturale e sociale del nostro Paese. I nostri dialoghi costanti con gli onorevoli Virginio Caparvi e Federico Mollicone, promotori della proposta in prima istanza presentata da Caparvi e poi unificata con la successiva presentata da Mollicone, hanno permesso di incorporare nel testo legislativo le nostre principali proposte e necessità".

L'azione evidenzia l’importanza di un riconoscimento al massimo livello del patrimonio culturale immateriale e del ruolo che le rievocazioni storiche svolgono nella formazione, nella crescita socio-culturale e turistico-economica della comunità nazionale e delle comunità locali, unitamente a una regolamentazione attenta che spazia dall’utilizzo e porto delle repliche di armi, alla sicurezza degli eventi e, non meno importante, al coinvolgimento educativo delle scuole.

"Insieme ai colleghi presidenti delle altre associazioni - aggiunge Tempesta - voglio esprimere la nostra più profonda gratitudine agli onorevoli Caparvi e Mollicone e ai loro staff per aver ascoltato attentamente le nostre voci e per aver lavorato incessantemente per la piena realizzazione di questo provvedimento, riconoscendo il valore immenso che le rievocazioni storiche apportano alla cultura e identità italiana. Questo è un momento indimenticabile per tutti noi che viviamo la passione per la storia, la cultura e la bellezza dei nostri territori attraverso la rievocazione storica. Continueremo a lavorare con dedizione per promuovere e arricchire il patrimonio culturale del nostro paese, consapevoli del sostegno e della fiducia che il Parlamento ha riposto nelle comunità".