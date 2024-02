Anche a Orvieto le forze del campo largo si uniscono in "Un patto avanti: ampio, plurale, tuo"

politica

Un progetto programmatico condiviso, ad Orvieto come in Umbria, dove le forze del Campo Largo si sono unite in "Un patto avanti: ampio, plurale, tuo". Ad Orvieto un percorso profondamente calibrato sulle specificità del territorio nel quale Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Psi fanno fronte comune in vista del prossimo appuntamento elettorale delle Amministrative di giugno. Una proposta politica congiunta ed unitaria che dimostra che esiste un'alternativa e che già oggi è in grado di presentarsi con un'identità comune di valori e idee che accomunano l'alleanza progressista.

Una coalizione ampia ed inclusiva, aperta a tutte le forze civiche e politiche che vogliono contrastare la peggiore Amministrazione della storia repubblicana di Orvieto. Coloro che non vogliono avere nulla a che fare con i giochi di potere delle destre che hanno isolato e sacrificato la nostra città dando priorità all'interesse dei loro partiti invece che a quello dei cittadini. Una coalizione che avvierà un percorso partecipato ed aperto alla città, dal centro storico alle frazioni, mettendo al centro i bisogni dei cittadini aprendo una fase nuova di discontinuità con il passato.

I contenuti del "Patto Avanti" dovranno essere declinati nella realtà specifica del territorio orvietano, proponendo soluzioni per affrontare le emergenze locali nel quadro di riferimento di una visione a lungo termine per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo della città di Orvieto capace anche di valorizzare le esperienze e le progettualità locali e civiche. Un percorso di chiare priorità: l'esigibilità del diritto alla salute ed il potenziamento del nosocomio cittadino, il tema ambientale ed energetico con la proposizione di un modello virtuoso di gestione dei rifiuti volto a bloccare ogni possibilità di ampliamento della discarica verso un progressivo superamento.

Vogliamo porre al centro il nostro territorio, il nostro patrimonio culturale e artistico unico, la rivitalizzazione del centro storico della città di orvieto con interventi finalizzati alla valorizzazione degli spazi liberi, affrontare i temi della viabilità e della mobilità e dare risposta alla questione dei giovani, delle povertà e delle fragilità sociali.

Partito Democratico Orvieto

Movimento Cinque Stelle Orvieto

Alleanza Verdi e Sinistra Orvieto

Partito Socialista Italiano Orvieto