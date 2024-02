Rini (FdI): "Da Garbini lettera sgradevole, ora il partito ha nuovo entusiasmo"

politica

"Una lettera sgradevole e che non mi scalfisce minimamente, scritta da chi in questi ultimi sei mesi ha disorientato il nostro elettorato e indebolito il ruolo del partito. In questi ultimi giorni, però, Fratelli d'Italia sta ripartendo alla grande". Così Alberto Rini, coordinatore provinciale Terni di Fratelli d’Italia, replica alla richiesta di dimissioni inviatagli in una lettera dal sindaco di Castel Giorgio e membro del Coordinamento Provinciale Andrea Garbini nelle scorse ore.



"Quanto sostiene Garbini nella lettera - aggiunge - va in contrapposizione con quanto abbiamo condiviso e discusso giovedì 18 gennaio, quando è stato convocato il Coordinamento Provinciale del partito che aveva proprio all’ordine del giorno la situazione di Orvieto. In quella giornata, con la presenza del coordinatore regionale Emanuele Prisco, dopo una lunga riflessione e condivisione delle scelte e delle ovvie conseguenze, il partito si è espresso sul fatto di sostenere Roberta Tardani e questo significava organizzare il lavoro per poter essere il più incisivi possibili in vista del voto

È per questo che si è deciso di riorganizzare la macchina. Da qui la scelta del commissario del Coordinamento di Orvieto caduta su Alfredo De Sio, dopo che Carlo Ceci ha declinato l’incarico. Figura, quella di Alfredo, necessaria a tutelare tutte quelle realtà orvietane che si sono subito dimostrate interessate. Quello che posso dire con certezza è che il partito oggi torna protagonista: a dimostrazione del fatto anche l’aumento, in questi giorni, delle adesioni. Evidentemente prima degli ultimi giorni, c’era la volontà di non rendere FdI particolarmente attivo e attraente.



Questa lettera, quindi, non mi scalfisce. Fratelli d’Italia anche a Orvieto sarà forte e libera da vecchi legami, con la volontà di tenere il partito attivo. Questa lettera, inoltre, è anche surreale, se vogliamo, soprattutto perché arriva da chi ultimamente ha sempre tenuto atteggiamenti arroganti basati su convinzioni esclusivamente personali che servivano a logorare l'ambiente del centrodestra orvietano, la sindaca Tardani e ribadisco il partito stesso.



Non è un caso, e sono molto felice di questo degli ingressi di Stefano Spagnoli, il quale ha capito di poter partecipare all’attività del nostro partito in maniera costruttiva, vedendo finalmente in FdI un partito pronto ad accogliere le sue istanze e di Davide Melone, che da sempre presente nella nostra area di riferimento, finalmente sente la voglia di ritornare a fare politica attivamente. Una nuova voglia di protagonismo che rappresenta la risposta giusta rispetto alla pochezza di questa lettera".