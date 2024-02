politica

L'Assemblea Legislativa dell’Umbria ha discusso la mozione "La Vespa Piaggio: un patrimonio italiano da salvaguardare" a firma Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini (Lega), voto rinviato per mancanza del numero legale.

Illustrando l’atto di indirizzo, Puletti ha spiegato che “la Vespa è un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile 1946 è oggi uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo tanto da essere giustamente considerata un'icona del made in Italy indicata a simbolo del design italiano ed esposta nei più prestigiosi musei di arte moderna, scienza e tecnica in tutto il mondo entrando a far parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del Mo.Ma. di New York, testimonianza dell'ingegno, della creatività e del saper fare, che contraddistinguono l'eccellenza della nostra manifattura.



In Umbria sono presenti 14 Vespa club, undici in provincia di Perugia e tre in provincia di Terni, con 1.500 iscritti mentre a livello nazionale dal 1949 esistono queste associazioni così denominate, sono ben 615 gli affiliati al Vespa Club d'Italia con oltre 85.000 tesserati, senza contare le centinaia di migliaia simpatizzanti in tutto il Paese e un numero non quantificabile nel mondo.



Chiediamo perciò alla Giunta di attivarsi, per il tramite del Governo, affinché si riconosca all'iconico scooter l'espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese e per ottenere la tutela della Vespa dalle limitazioni della circolazione dei mezzi a benzina, previste dalle misure contenute nel Green Deal europeo affinché non vada disperso un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile del nostro Paese attraverso il riconoscimento di Patrimonio Culturale Italiano”.