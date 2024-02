L'ex Ospedale di Todi diventa Casa di Comunità. Via ai lavori di riqualificazione per oltre 400.000 euro

politica

Inizieranno lunedì 26 febbraio i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità presso l'ex Ospedale di Todi, in Via Matteotti, nella zona di Porta Romana. A darne comunicazione il sindaco Antonino Ruggiano e la Usl Umbria1, che ha chiesto la collaborazione del Comune per l'allestimento dell'area cantiere. L'intervento di riqualificazione, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vedrà un investimento di oltre 400.000 euro.

All'interno della nuova Casa di Comunità a servizio del territorio, secondo gli standard previsti dal Decreto ministeriale 77/2022 che è stato recepito dalla Regione Umbria a fine 2022, è prevista la presenza di una équipe multiprofessionalecomposta da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e altre figure sanitarie e socio-sanitarie. Ci sarà la presenza medica H4, sette giorni su sette, anche attraverso l'integrazione della continuità assistenziale, garantita dal personale del Punto di Primo intervento nell'orario 8-20 e dai medici in orario notturno nei giorni festivi e prefestivi.

La riconversione degli spazi prevede inoltre nella sede dell'ex nosocomio dei seguenti servizi:

- la presenza infermieristica H24, sette giorni su sette, oltre al Punto unico di accesso (Pua) sanitario;

- punto prelievi;

- programmi di screening;

- servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità (ecografo, elettrocardiografo, spirometro, ecc.) anche attraverso strumenti di telemedicina;

- servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza; servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia o Comunità (IFoC), sia di continuità che di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;

- sistema integrato di prenotazione collegato al Cup aziendale;

- servizio di assistenza domiciliare di base; integrazione con i servizi sociali;

- partecipazione della comunità e valorizzazione della collaborazione con i servizi sociali del Comune, le associazioni di cittadini e di volontariato.

"Siamo di fronte ad un passo concreto e decisivo non solo per il completo recupero della ex sede ospedaliera e per la conseguente rivitalizzazione dell'area di Porta Romana - sottolinea il sindaco Antonino Ruggiano - ma soprattutto perdare completezza e quindi efficienza ed efficacia ai servizi previsti nel nuovo piano sanitario regionale. Il disegno di riorganizzazione della sanità territoriale vede aggiungersi un altro importante tassello a beneficio di tutta la popolazione, in particolare quella più anziana".