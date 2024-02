Verso le Amministrative 2024, "Bella Orvieto" accoglie la disponibilità di Stefano Biagioli

politica

Nella serata di mercoledì 14 febbraio, i rappresentanti di "Bella Orvieto" hanno accolto la disponibilità di Stefano Biagioli di mettersi a disposizione per la città di Orvieto. "Crediamo - affermano in una nota - che la serietà e la competenza che lo caratterizzano possono essere gli elementi fondamentali per un confronto sincero e un percorso aggregativo, che possa tenere insieme le energie civiche e le forze politiche del centro sinistra.



"Abbiamo avuto modo di sottolineare, in linea di massima, quelli che sono punti fondamentali del nostro programma:

- unione dei servizi dei Comuni dell'Orvietano;

- difesa del diritto alla salute e accesso ai servizi;

- aggregazione sociale e politiche sull'abitare;

- tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Siamo per una politica intesa come servizio ai cittadini e non come gestione del potere, lavorando nel nostro territorio, al fine di creare una comunità inclusiva. Per questo, chiunque fosse interessato al confronto e portare idee, può contattarci all'indirizzo mail bellaorvieto@gmail.com".