"Oltre 2 milioni di euro per il miglioramento urbano, l'edilizia residenziale e la cultura"

Sono una decina, fra pubblici e privati, i cantieri aperti nel centro storico di Acquasparta. Lo comunica l’amministrazione comunale che ha iniziato i lavori di pavimentazione a Corso dei Lincei, Corso Umberto Primo e Via Stelluti ed ha avviato il recupero di Palazzo Cesi con il teatro all’aperto, di Casa Biagetti per edilizia residenziale destinata a giovani coppie e la rigenerazione del Parco Giochi di Via Roma.



"La presenza di tanti lavoratori in città è veicolo di indotto per gli esercizi pubblici – dichiara il sindaco, Giovanni Montani – nonché motivo di soddisfazione per tutta l’amministrazione che vede realizzarsi alcuni importanti progetti portati avanti durante questo mandato”.

Sempre il sindaco sottolinea poi che i soli cantieri pubblici movimentano oltre due milioni di euro di fondi reperiti dal Comune grazie alla partecipazione a bandi pubblici. Un lavoro di competenze e relazioni che alla lunga, secondo Montani, ha pagato in termini di decoro urbano ma anche, e soprattutto, di rifioritura del tessuto economico all’interno del centro storico.



"Le attività commerciali crescono di giorno in giorno – aggiunge il sindaco - abbiamo preso un comune spoglio e con poche attività commerciali all’interno del centro storico. A distanza di cinque anni non c’è più un locale libero per aprire una nuova attività lungo il corso”.