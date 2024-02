Elezioni Rsu Fabbricerie, ottimo risultato della Fp Cgil

politica

Si sono tenute in questi giorni le elezioni per il rinnovo delle Rsu delle Fabbricerie, enti deputati alla conservazione e al mantenimento di alcuni dei gioielli più preziosi del patrimonio artistico-religioso italiano. Centinaia le lavoratrici e i lavoratori che consentono a tutti di godere dei capolavori e ne assicurano la conservazione e il funzionamento. In Umbria, così come in Toscana, l’affermazione della Fp Cgil è stata netta, con un'affluenza dell’87% e la conquista di 8 delegate e delegati su 13, che rappresenteranno i loro colleghi al Duomo di Orvieto, di Firenze, di Pisa, di Siena e alla Basilica di Santa Croce a Firenze.



"Un ottimo risultato - scrive il sindacato in una nota - dovuto anche a proposte convincenti la Fp Cgil si propone di rafforzare e rendere più efficaci le relazioni sindacali, di normare a livello decentrato la possibilità di lavoro agile, di rendere possibile l’adesione al fondo di pensione integrativa e naturalmente di ottenere risposte salariali che difendano il potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori. Adesso, con una forte rappresentanza e una bella squadra di delegate e delegati, si apre finalmente una nuova stagione di contrattazione e partecipazione".