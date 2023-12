Dalla Regione in arrivo fondi per il parco giochi e la riqualificazione delle strade

politica

Supera i 420.000 euro, finanziati con fondi Psr, il progetto per la riqualificazione di Strada di Colle Maggio, importante strada comunale il cui cantiere è finalizzato alla messa in sicurezza e al miglioramento delle pavimentazioni. A darne notizia è il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, che definisce i lavori "un'operazione inevitabile viste le condizioni della strada che ad oggi rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini che vi transitano".

"Si tratta – aggiungfe – di un’opera molto importante, attesa da anni, che permetterà di migliorare la viabilità e chiudere l’anello di collegamento tra i quartieri di San Nicolò e Configni con Acquasparta. Una strada fondamentale che rappresenta anche una valida alternativa all’attuale Strada Nuova di Configni 'impianti sportivi'. Altro progetto in fase di avvio è quello della riqualificazione del parco giochi di Via Roma grazie al finanziamento di 30.000 euro dal Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico varato dalla Regione.

Il progetto prevede la messa in sicurezza del parco e la riqualificazione dell'area, oltre al miglioramento della zona giochi e degli spazi per la sosta, la lettura e la socializzazione. Un bel risultato che renderà il parco di Via Roma un luogo finalmente più accogliente e sicuro, come auspicato e richiesto da molti genitori. Era un nostro obiettivo e anche questo è stato centrato grazie alla collaborazione della Regione".