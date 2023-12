De Luca (M5S): "Si continua a negare il problema delle liste d'attesa. Inaccettabile la distorsione dei dati"

politica

"Solo la presidente Tesei e l'assessore Coletto non si sono accorti che ormai il diritto alla cura in Umbria è quasi del tutto compromesso. Avevamo chiesto chiarezza sui dati relativi alle prescrizioni mediche richieste per ogni esame e non solo quelle pervenute al CUP. Invece le dichiarazioni della presidente della Regione e dell'assessore veneto alla sanità umbra forniscono una distorta rappresentazione della realtà. Negando il problema, Tesei e Coletto scadono ormai nel ridicolo. La stessa Corte dei Conti giusto un anno fa aveva messo nero su bianco come "il diritto alla salute dei cittadino umbro da compromesso rischiava di essere negato".

Un anno dopo la situazione non è certo migliorata, anzi. La lista di attesa è un limbo indefinito nel quale gli umbri che devono prenotare risonanze magnetiche e altri esami diagnostici urgenti rimangono a galleggiare senza alcuna garanzia. Anche dinanzi a sintomi di patologie che possono portare alla morte, per ottenere un esame o una visita, i cittadini sono costretti a scegliere se aspettare mesi, con il rischio di compromettere il proprio quadro clinico, oppure pagare la sanità privata. L'obiettivo dell'emendamento al Defr respinto dalla maggioranza era proprio abbattere i tempi di attesa e garantire il recupero delle prestazioni.

Tutto questo attraverso un sistema di monitoraggio più efficace, inclusivo di prenotazioni telefoniche e tramite sportello, tenendo conto del momento in cui il paziente riceve la prescrizione medica. In questo modo sarebbe stato possibile superare le criticità dovute alla mancata presa in carico del paziente che viene invitato dal call center del CUP ad effettuare ulteriori chiamate in caso di non disponibilità. Nella risposta alle nostre sollecitazioni, la presidente Tesei e l'assessore Coletto invece continuano a prendere in considerazione dati che non rappresentano la realtà. Quante persone non vengono prese in carico dal sistema perché "con libera scelta" vengono invitate a richiamare il CUP a fronte della mancanza di posti? Quante persone rinunciano a prenotare un esame perché si sentono dire dal CUP che non ci sono posti e vanno direttamente dal privato? Solo una valutazione attenta e trasparente dei dati permetterebbe una reale comprensione del fenomeno.

Visto il muro di gomma che ci troviamo davanti ho inoltrato una richiesta di accesso atti per avere i dati sulle prescrizioni mediche per poterli così confrontare con le prestazioni realmente erogate. La vera trasparenza richiede la pubblicazione integrale dei dati, come proponeva l'emendamento respinto dalla maggioranza. Sempre più persone nella nostra regione sono costrette a scegliere se curarsi o pagare le bollette. Non possiamo continuare a prenderci in giro".

Thomas De Luca,

consigliere regionale Movimento 5 Stelle Umbria