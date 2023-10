Rinnovabili, Sgarbi si dimette da assessore di Viterbo dopo le contestazioni di Maurizio Conticelli

politica

"Alla luce di quanto ascoltato dalla contestazione delle associazioni, il mio incarico di assessore della Bellezza del Comune di Viterbo finisce qui". Parole dette d'impeto e con estrema chiarezza dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, durante l’audizione che si è svolta lunedì 23 ottobre presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale della Regione Lazio per affrontare il tema del proliferare degli impianti eolici e fotovoltaici nella Tuscia.

Un annuncio clamoroso che ha preso sicuramente di sorpresa il sindaco del Comune di Viterbo, Chiara Frontini, seduta in prima fila e che aveva parlato proprio prima del suo, pare ormai ex, assessore comunale. Tutto nasce dalla contestazione posta da Maurizio Conticelli, presente come rappresentante delle associazioni e dei comitati di cittadini della Tuscia e dell’Orvietano, che al termine dell’intervento di Frontini, si è alzato in piedi ricordandole il parere favorevole espresso dal Comune di Viterbo sull’impianto eolico a confine con il Comune di Tuscania.

Frontini, che durante l’intervento si era esposta difendendo il territorio della Tuscia, è stata contesta da Conticelli che, alzatosi in piedi, le ha palesemente ricordato che "è troppo ascoltare queste parole da chi, soli pochi giorni, fa si è espressa favorevolmente per un impianto eolico di 18 pale trasformandolo in un parco da far visitare ai ragazzi delle scuole".



Maurizio Conticelli a colloquio con Chiara Frontini

Pur nell’invito del presidente a contenere la reazione, Conticelli non ha arretrato e le parole non sono passate inosservate al sottosegretario Sgarbi che, presa la parola, ha annunciato la sua intenzione di rimettere l'incarico di assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo proprio di fronte al suo sindaco. Motivazione: "Non posso tollerare questa scelta" ha detto Sgarbi che poi ha proseguito il suo intervento manifestando la sua determinazione per difendere il territorio dal proliferare di impianti eolici senza dimenticarsi di citare più volte Orvieto e l'Orvietano.

Poi, per ulteriori impegni istituzionali, Sgarbi ha lasciato la sala e questa volta, rispetto al suo arrivo, nessun saluto e nessun abbraccio con il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini. Ora si dovrà comprendere se la decisone di Sgarbi sarà definitiva oppure la "crisi" rientrerà dopo il classico chiarimento.