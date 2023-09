"Elisoccorso: una goccia, tra luci e ombre, nel mare in tempesta della sanità umbra"

politica

“Abbiamo letto negli ultimi giorni i proclami della presidente della Regione, Donatella Tesei, in merito all’elisoccorso regionale a Foligno, con la concretizzazione del ‘divorzio’ dalle Marche. Un’operazione che di certo porterà una riduzione della tempistica degli interventi in situazioni impervie, ma che sa anche fin troppo di bandierina ‘autonomista’, se paragonata infatti alle condizioni in cui versano il 118 e gli operatori dei pronto soccorso, pochi ed esposti a condizioni sempre più critiche”.



Così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni, stigmatizzando “i toni trionfalistici di un intervento che suona essere come una goccia in un mare in tempesta come quello della sanità umbra”.

“È apparso quantomeno singolare – continua Meloni – anche il fatto che il personale da inserire sia reclutato, attraverso selezione interna di medici e infermieri già in servizio presso un’azienda ospedaliera o territoriale della Regione Umbria e con la formazione adeguata.

La preoccupazione è che questo modo di procedere si riduca nello spostare una coperta già corta, quando invece andavano verificate le possibilità di assumere nuovo personale, ovviamente che corrispondesse a tutti i requisiti necessari, per evitare di creare nuovi buchi laddove il personale veniva ad essere spostato. Invitiamo dunque la presidente Tesei e i suoi collaboratori a riflettere meglio e a concentrarsi su un modus operandi complessivo, che restituisca alla sanità la dignità, anche costituzionale, che merita”.