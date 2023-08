politica

Il Partito Democratico di Orvieto esprime sconcerto per le parole del consigliere comunale Stefano Olimpieri (Gm) che ci considera ipocriti a riguardo del laboratorio di Emodinamica da istituire presso l'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto.

Il Partito Democratico aveva accolto con fiducia il voto all'unanimità alla proposta sull'Emodinamica. Voto espresso favorevolmente anche dal consigliere Olimpieri che, insieme agli altri colleghi della maggioranza e alla sindaca, si era detto convinto di potersi battere in Regione per il rafforzamento del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Orvieto con l'istituzione di una Utic.

Dopo neanche 48 ore dal voto in Consiglio, il consigliere Olimpieri ha già sostenuto che l'Ospedale di Orvieto non ha i numeri sufficienti di utenza per realizzare il laboratorio di emodinamica, di fatto smentendo il consigliere Olimpieri di 48 ore prima. Uno dei due consiglieri deve avere male interpreto il DM 70 che non presenta limitazioni così stringenti, soprattutto per i territori "marginali" come il nostro che potrebbe sfruttare le Aree Interne per rimodulare i parametri di approprietezza.

Per una volta che le forze politiche si erano espresse, coese, a favore di un potenziamente vero dell'Ospedale e quindi dell'assistenza sanitaria, soprattutto considerando che stiamo parlando di problematiche tempo-dipendenti, Olimpieri decide di inserire tecnicismi per affossare un importante valorizzazione del territorio orvietano e dei territori limitrofi del viterbese e della bassa Toscana. Tecnicismi che dovrebbero seguire la volontà politica del consigliere Olimpieri che, forse, non sa che il progetto dell'elisoccorso è ancora fallimentare. Il Pd rinnova il proprio impegno nel collaborare con le altre forze politiche per rilanciare l'Ospedale cittadino e migliorare l'assistenza alla Salute dei cittadini.

Pubblicità

Leonardo Pimpolari,

presidente del Coordinamento Comunale Pd di Orvieto



Maurizio Talanti,

segretario dell'Unione Comunale Pd di Orvieto