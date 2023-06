Elisoccorso: "Costi più che raddoppiati, verifica sui criteri"

politica

“Finalmente, dopo una lunga e complessa gestazione, vede luce il servizio di elisoccorso umbro, una delle bandiere su cui la presidente Tesei e la maggioranza di destra hanno più insistito in questo mandato, con l’obiettivo di accreditarsi in senso ‘sovranista’. Fermo restando che la salute degli umbri è e resta una priorità che le istituzioni pubbliche devono porre in cima all’agenda delle priorità, appare quanto mai spropositato un aumento per un servizio che fino ad ora costava 1,4 milioni alle casse dell’Umbria, e ora arriva a quattro milioni di euro”.



Così la capogruppo Pd, Simona Meloni, annunciando anche l’intenzione “di approfondire le ragioni di un tale aumento dei costi e di verificare la possibilità di segnalare il tutto alla Corte dei Conti. “Diversi – prosegue Meloni – sono stati i contrattempi anche durante la predisposizione della gara, con continui rinvii e rinnovi dell’accordo con le Marche, con il risultato di caricare sulla collettività costi aggiuntivi.



Questo, oltre ai criteri che hanno condotto alla scelta di un servizio autonomo di elisoccorso in termini di costi e benefici, dovrà essere verificato e approfondito, nell’ottica della tutela della salute pubblica, ma – conclude - anche della sostenibilità, a fronte di misure che spesso risultano solo propaganda”.