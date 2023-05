In corso il ripristino del manto stradale, ecco dove

politica

Dopo i lavori effettuati dall'Enel è stato ripristinato il manto stradale lungo Strada del Riorso che da anni ormai versava in condizioni disastrose. Prossimamente l’intervento proseguirà anche lungo la Strada delle Conce fino alla rotatoria di Porta Maggiore. Ad annunciarlo è il sindaco, Roberta Tardani, anticipando anche che nelle prossime settimane, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, riprenderà il Piano di manutenzioni straordinarie della viabilità cittadina, coordinato dall'assessore Piergiorgio Pizzo, finanziato con 950.000 euro nel Piano triennale delle opere pubbliche recentemente approvato, che prevede lavori a Ciconia, a Piazza Monte Rosa ad Orvieto Scalo, a Canale e in altre frazioni della città.