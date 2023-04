"Promuovere l'insegnamento della lingua inglese negli asili nido umbri"

politica

L'assemblea legislativa dell’Umbria ha discusso e approvato, con voto unanime dei 15 presenti la mozione, di iniziativa di un consigliere di maggioranza, che chiede di “promuovere l’insegnamento della lingua inglese ai bambini degli asili nido umbri". L’atto di indirizzo rileva che “nella fascia di età che va da 0 a 7 anni, l’apprendimento di una lingua straniera avviene con modalità non replicabili successivamente.

Per questo la scuola dell’infanzia è uno dei contesti più adatti per favorire non solo un avvicinamento, ma anche l’avvio di un vero e proprio processo di acquisizione dell’inglese. Apprendere l’inglese sin da piccolissimi può fare la differenza per il futuro dei ragazzi, un indispensabile asso nella manica sia per le opportunità di carriera che per una maggiore apertura verso il mondo e verso contesti culturali diversi.

In Italia sono poche ed estemporanee le esperienze di progettualità finalizzate all’insegnamento della lingua inglese all’interno degli asili nido. Un esempio è quello dell’Emilia Romagna con il progetto sperimentale ‘Sentire l’inglese’ avviato nel 2021, che ha visto coinvolti 75 nidi d’infanzia. La Regione Umbria ricopre una posizione virtuosa nel panorama nazionale per quanto riguarda gli asili nido, collocandosi tra le sei regioni italiane che hanno superato l’obiettivo europeo del 33 per cento, con ben il 43 per cento di bambini da 0 a 3 anni che possono accedere agli asili nido sul territorio regionale.

Questo dato mette la Regione nella condizione di poter investire sulle proprie strutture non solo in termini di quantità dei posti disponibili, ma anche e soprattutto in termini di qualità dell’educazione prescolare offerta. L’impegno che la mozione che ho appena depositato chiede alla giunta è di promuovere in Umbria investimenti, in collaborazione con gli enti locali e con le strutture presenti sul territorio, sulla qualità dell’educazione prescolare offerta negli asili nido, stimolando a livello sistemico e strutturale sull’intero territorio regionale l’attivazione di progetti e iniziative finalizzate all’insegnamento della lingua inglese ai bambini da 0 a 3 anni. L’obiettivo è che l’apprendimento dell’inglese diventi una misura di sistema nel percorso formativo prescolare della Regione”.