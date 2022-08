Taric, approvata la concessione di agevolazioni a favore di utenze non domestiche

politica

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Porano è stata approvata la concessione di agevolazioni Taric per l’anno 2022 a favore delle utenze non domestiche, cioè le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni durante la situazione di emergenza sanitaria.

L’importo utilizzabile per operare le riduzioni ammonta a 11.634 euro, ossia il 34% di 34.208,88 euro, somma risultante dal totale della quota fissa più la quota variabile di base della tariffa calcolato sull’utilizzo di un unico contenitore da 40 litri delle utenze non domestiche esistenti al 1° gennaio 2022.

Nel caso di morosità pregressa, la riduzione spettante verrà portata in compensazione dell’ammontare Tari rimasto insoluto, non prescritto e non ancora accertato. Le riduzioni saranno calcolate in automatico dall’Ufficio Finanze del Comune di Porano senza presentazione di apposita richiesta.

Durante la stessa seduta è stata approvata, su proposta dell’Amministrazione Comunale, anche l’adesione del Comune di Porano al progetto "Costruire l’Europa con i consiglieri locali", una rete di rappresentanti politici, promossa dalla Commissione Europea, finalizzata alla comunicazione delle politiche europee a livello locale in un’alleanza senza precedenti tra il livello di governance europeo e locale.

Il progetto consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i propri membri a livello locale. Contribuirà, inoltre, a rafforzare l’impegno e a promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. Il fine ultimo è quello di sostenere la creazione di una vera e propria sfera pubblica europea.



Il Consiglio, su proposta del gruppo consiliare di maggioranza, ha designato la consigliera capogruppo di "Porano Conta!" Elena Brunori quale referente del progetto in ragione delle proprie competenze professionali.

Fonte: Comune di Porano