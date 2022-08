Statale 205 Amerina, il Consiglio ratifica l'atto di acclaramento della Conferenza dei Servizi

politica

Il Consiglio Comunale ha ratificato all’unanimità l’adesione all’atto di acclaramento espresso dalla Conferenza dei Servizi dell’intesa Stato-Regione per l’approvazione del progetto di miglioramento del tracciato stradale della S.S. 205 "Amerina" mediante rettifica delle curve al chilometro 47+530 e al chilometro 47+850 nel territorio del Comune di Orvieto. La ratifica costituisce di fatto approvazione della variante urbanistica del PRG.S e del PRG.O relativamente alla realizzazione dell’opera pubblica che aumenta il raggio di curvatura, la visibilità e la transitabilità contemporanea dei mezzi pesanti sulla strada statale.



In questo senso il Consiglio ha approvato anche le Tavole del PRG.S e del PRG.O e l’art. 69 “Strade pubbliche e strade private aperte al pubblico” delle Norme Tecniche di Attuazione (parte Strutturale del RG), modificate al fine di recepire le previsioni progettuali, prendendo atto del parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio in materia idraulica e di quello dell’USL Umbria 2 secondo cui, rispetto alle previsioni di vigente PRG, le modifiche non producono nuovi e significativi impatti sull’ambiente né rischi per la salute umana.



L’atto è stato illustrato dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Mario Angelo Mazzi. "Anas Umbria - ha spiegato - ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Dipartimento per le Opere Pubbliche - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria la convocazione della conferenza dei servizi decisoria per l’accertamento della conformità urbanistica del progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

Nel vigente PRG il nuovo tracciato stradale rientra interamente all’interno della fascia di 20 metri ed una parte delle sottostrutture riguardanti il cosiddetto “Nodo 1” ricadono in “area agricola”. La realizzazione della rettifica stradale aumenta il raggio di curvatura della strada ed implica il prolungamento della galleria ferroviaria che esce dalla fascia individuata per le viabilità.

Il manufatto occupa una zona agricola di 700 metri quadrati in corrispondenza del Porto di Pagliano, quindi nella conferenza dei servizi tenuta dall’Anas è risultato che la ratifica costituisce automaticamente variante al PRG".