Incontro tra Umbria e Toscana su infrastrutture e progetti comuni per lo sviluppo dei territori del Centro Italia

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato lunedì 14 marzo a Palazzo Donini, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per discutere di una serie di progetti che vedono coinvolte le due Regioni e che hanno come scopo lo sviluppo dei territori del Centro Italia. Un incontro, al quale ne seguiranno altri, che è stato giudicato proficuo e che porterà alla stesura e alla firma di un Protocollo con al centro, in via prioritaria, il tema delle infrastrutture e che porterà le due Regioni a lavorare anche su sviluppo economico, integrazione dell’offerta turistico/culturale, sanità.

Durante l’appuntamento, a cui erano presenti anche i due assessori alle Infrastrutture, Enrico Melasecche per l’Umbria e Stefano Baccelli per la Toscana, si è convenuto che proprio le esigenze infrastrutturali rappresentano il presupposto di base per lo sviluppo delle due Regioni e dell’intera Italia centrale.

Tra queste, grande attenzione per la E78, coinvolgendo la Regione Marche e avviando l’interlocuzione con Anas per trovare una soluzione rapida e efficiente a tema del suo completamento, e per la nuova stazione dell’Alta Velocità “Media Etruria”, che si chiederà al Governo di realizzare e per la cui localizzazione ci si affiderà ad una specifica commissione governativa per individuare la migliore soluzione tecnica, infrastrutturale e ambientale da discutere poi con tutti gli attori coinvolti nel progetto.

Progetto che dovrà realizzarsi in coerenza con l’obiettivo che vede il collegamento tra Roma e Milano in meno di tre ore e con l’indispensabile piano di velocizzazione della linea ferroviaria Foligno, Perugia, Terontola. I due presidenti, per definire le tematiche ed esigenze emerse, chiederanno un incontro a breve con il ministro Enrico Giovannini.