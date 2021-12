"Il nuovo Piano sanitario regionale non affronta i problemi"

politica

"Va rivista l'organizzazione ospedaliera e dei Pes svuotati di ogni servizio dalla pandemica con ospedali che possano fungere da attrattori anche per i comuni limitrofi dell'alto Lazio, così come il Pievese e la bassa Toscana e questo si ottiene con la qualità dell'offerta. Il nuovo Piano sanitario regionale proposto non affronta i problemi".

Lo ha detto giovedì 9 dicembre il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, intervenendo all'annunciato incontro "È tempo di una sanità di cittadinanza. Proposte dal territorio orvietano", promosso da CiviciX Orvieto, Azione e Italia Viva al Centro Sociale di Sferracavallo che ha aperto il confrontro con le forze sociali, politiche e sindacali.

Tra i presenti anche il sindaco di Allerona, Sauro Basili, il sindaco di Castel Viscardo, Daniele Longaroni e il sindaco di Ficulle, Gian Luigi Maravalle. Nell'occasione è stato presentato il documento in cui si pone il problema dell'articolazione dell'azienda ospedaliera che, secondo gli organizzatori dell'incontro, non tiene conto della necessità di coordinamento tra i territori della provincia di Terni e di riorganizzazione del sistema sanitario.