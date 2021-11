Verso il decreto per il turismo dell'olio. M5S: "Grande opportunità per le aziende"

politica

"Oggi, per la prima volta in Italia, grazie alla convenzione sperimentale studiata e sottoscritta dal Conte Franco Silvano Toni di Cigoli come Presidente del Movimento Turismo dell’Olio Umbria e dal Dottore Massimo Cerbai quale Direttore del del Credit Agricole Toscana Umbria, si è dato corpo al cosiddetto “pegno rotativo” sul DOP sperimentalmente ed originalmente per i consorziati del MTO Umbria in materia di olio extravergine di oliva, quale strumento finanziario introdotto con un emendamento al Decreto Cura Italia e attuato dal Decreto ministeriale del 23 luglio 2020 e operativo dal febbraio 2021 per i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”.

Ne danno notizia i deputati del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana e Filippo Gallinella, presenti questa mattina all’incontro tenutosi nella splendida Villa Fabri di Trevi con il Movimento Turismo dell’Olio Umbria. "Vogliamo sostenere la qualità e dunque creare politiche differenti per sostenere le aziende che producono prodotti d’eccellenza”, sottolineano i parlamentari che oggi si sono confrontati con i produttori di olio DOP anche sul decreto attuativo sull'oleoturismo che presto, fanno sapere i parlamentari M5S, sarà firmato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e dal Ministro del turismo, Massimo Garavaglia.

“Al pari dell’enoturismo – spiegano Paola Deiana e Filippo Gallinella che hanno fortemente voluto questa misura -, a breve anche nei frantoi si potranno degustare le diverse tipologie di olio, anche in abbinamento ad alimenti; visitare i luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e mettere in piedi iniziative a carattere didattico e ricreativo”.