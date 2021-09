"Insieme verso il 2023". Briziarelli (Lega): "Valorizzare l'area tra Toscana e Umbria per crescere"

politica

"Esprimo viva soddisfazione per il progetto 'Insieme verso il 2023', un'idea nata lo scorso giugno e costruita insieme all’imprenditrice Dominga Cotarella, al presidente e al direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, Gionni Moscetti e Francesca Caproni, per abbinare l'arte (in questo caso il 500esimo anniversario della morte di due grandi del Rinascimento, Piero Vannucci, detto il Perugino e Luca Signorelli) alla bellissima manifestazione dedicata al gusto che l'Amministrazione Comunale di Orvieto e il Gal stavano già organizzando".

Sono le parole del senatore della Lega, Luca Briziarelli, a margine della presentazione del protocollo d’intesa che si è svolta lunedì 6 settembre a Città della Pieve, alla presenza di Bruno Vespa. "Proposi di varcare i confini di Orvieto e guardare non solo al Trasimeno, ma anche a Cortona da un lato e a Todi dall'altro - ha detto il senatore - cogliendo l’occasione del doppio appuntamento che nel 2023 interesserà questo ampio territorio a cavallo tra Umbria e Marche.

In appena due mesi da quell'idea, ha preso vita il protocollo d'intesa che è stato presentato e che coinvolgerà non solo il Gal (che svolgerà l'importante ruolo di capofila) e le Amministrazioni Comunali, ma anche le Diocesi di Perugia e Città della Pieve, quella di Todi e Orvieto e quella di Cortona e Arezzo e soprattutto imprenditori ed operatori privati che hanno creduto in questo progetto ed hanno scelto di investire in prima persona per realizzarlo ri-scoprendo rapporti e legami persi nel tempo.

Sarà un'importante occasione di crescita e sviluppo. Siamo davanti a territori di confine che devono iniziare a collaborare e guardare verso un futuro comune per il bene dell’Umbria. Grazie a Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve, Luciano Meoni, sindaco di Cortona, Roberta Tardani, sindaco di Orvieto e Antonino Ruggiano, sindaco di Todi per averci creduto e alla famiglia Cotarella per aver compreso l’importanza di questo progetto".