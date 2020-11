Domande di sostegno, Panunzi (Pd): "Bene l'approvazione della delibera per il pagamento"

politica

"Bene l’approvazione delle delibera per il pagamento di tutte le domande di sostegno"”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, commentando il via libera della Giunta alla delibera che dispone il finanziamento delle domande di sostegno presentate per la misura 11 "agricoltura biologica", bandita lo scorso aprile, del Programma di sviluppo rurale del Lazio, stanziando complessivamente 22.676.996,06 di euro per il 2020, 2021 e 2022.

“Stiamo vivendo mesi molto difficili a causa della pandemia – prosegue il vice presidente della X Commissione -. Con questo provvedimento vengono pagate tutte le domande ritenute ammissibili e finanziabili, senza effettuare la graduatoria. Per quest’anno saranno subito pagati 8.169.722 di euro ai 1.493 beneficiari, che hanno partecipato al bando e sono risultati aventi diritto.

Come Regione Lazio diamo un forte segnale di sostegno all’agricoltura biologica, un settore di eccellenza che fa della qualità produttiva e della tutela ambientale i propri punti di forza e che vede impegnate tantissime imprese. Imprese che continuano a lavorare con grande determinazione anche in questo periodo di crisi sanitaria ed economica. Un grazie va all’assessora regionale Enrica Onorati e alle strutture amministrative per il lavoro che stanno portando avanti”.