Decreto Rilancio, emendamento FI su credito d'imposta a favore delle regioni terremotate

politica

È stato approvato l'emendamento di Forza Italia al Decreto Rilancio, che vede come primo firmatario Raffaele Nevi e, tra gli altri, Simone Baldelli e Paolo Barelli, che prevede l'estensione del credito d'imposta per le Regioni colpite dal sisma quali Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria.

"Si tratta - sottolinea Francesco Battistoni (FI) - di una misura finanziata sul biennio a partire dal 2021, estremamente utile, che aiuterà in maniera importante le imprese grazie ad una maggiore dotazione finanziaria di 25 milioni di euro oltre i 73 già previsti.

Con questa misura voluta da Forza Italia, tutte le imprese del Lazio che investono in ricerca, innovazione e sviluppo, avranno la possibilità di ottenere importanti sgravi fiscali. Forza Italia ha dimostrato, ancora una volta, di avere a cuore le aziende del territorio e di lavorare in maniera seria e puntuale in Parlamento".