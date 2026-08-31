opinioni

di Renato Piscini

Il futuro del futuro, secondo Catherine Van Offelen, è la phronesis. Questa virtù cara ad Aristotele è calcolo, fiuto, logica, intuizione. Cosa che manca completamente oggi e che serve tantissimo. La virtù di una politica è la visione a lungo termine ma oggi chi è pronto a rinunciare ai sondaggi, alle lusinghe, a prospettive vere che non saranno viste al momento del proprio mandato?

Per preparare ed intravedere serve grandezza d'animo e le attuali attrazioni - social, Intelligenza Artificiale - distolgono dalle visioni. Nel mondo di oggi la prudenza porta ad un ingorgo di paure. Nel dubbio meglio osare, agire senza sicurezze. Il campo delle possibilità viene oscurato da questa prudenza. Serve un patto con il rischio che chi non osa rifiuta. Liberiamoci dai giudizi di questa prudenza verso il libero arbitrio e l'imprevidibilità. Una buona guida è l'Umanesimo, l'esperienza è affidarsi ai saggi, abbrevia la via. Seguire l'ingegno umano e trarne ispirazione, guardando alla storia.

La phronesis è la virtù del principe in politica, la prudenza è negli altri ambiti. Il mondo classico ci permette di vedere, osare nella libertà culturale. Quando si lascia |'albero genealogico, si sbatte nel muro. L'umorismo rilassante ci permetterà di sapere come andremo a finire, a volte si sbaglia pure... L'umorismo rilassante serve ad immaginare che tutto può essere superato. Specie in politica.