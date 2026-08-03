Ex Caserma Piave, quel desolante vuoto nel cuore di Orvieto

opinioni

di Pasquale Di Paola

A Orvieto c’è un luogo che, da quasi tre decenni, racconta meglio di molti discorsi la distanza tra annunci e realtà: l’ex Caserma Piave. Un patrimonio pubblico enorme, collocato in un punto strategico della città, che invece di diventare motore di rilancio continua a restare sospeso tra ipotesi mai compiute, progetti accantonati e un degrado che avanza senza tregua. La vicenda dell'ex Caserma Piave è ormai diventata il simbolo di una cattiva governance del patrimonio pubblico: troppo valore immobiliare, troppa importanza urbanistica, troppo potenziale per essere lasciati nell’incertezza.



Eppure, proprio questo è accaduto. Nel tempo si sono susseguite destinazioni d’uso diverse, ideologiche e fantasiose, dalla Scuola di Polizia alle ipotesi di housing sociale, fino alle funzioni sanitarie e ad altri usi pubblici, senza che si arrivasse a una scelta stabile e credibile. Il punto non è soltanto capire "cosa farne", ma soprattutto perché non si sia ancora riusciti a decidere in modo serio. La struttura è stata descritta come incompatibile con soluzioni rapide, segnata da criticità strutturali rilevanti, vulnerabilità sismica, presenza di eternit e costi di recupero molto alti.



Questi dati impongono una domanda semplice: ha senso continuare a usare l'ex Caserma Piave come terreno di slogan elettorali? Ogni volta che torna al centro della scena pubblica, riemerge la promessa di una "grande occasione". Ma senza un piano finanziario, una visione urbanistica e una destinazione coerente con i vincoli reali, l’occasione rischia di restare solo retorica. La vera questione non è soltanto tecnica, ma politica. L’ex Caserma Piave è un bene pubblico che dovrebbe rispondere a un interesse collettivo chiaro: rafforzare il centro storico, generare servizi, creare funzioni utili e durature, evitare che un’area così importante si trasformi in una ferita permanente nel tessuto cittadino.



E invece Orvieto sembra da anni prigioniera di una logica attendista. Si annuncia, si ipotizza, si smentisce, si rinvia. Nel frattempo il complesso si deteriora, perdendo non solo valore economico ma anche credibilità come possibile leva di sviluppo. Una città che lascia marcire un edificio così centrale manda un messaggio preciso: non riesce a decidere del proprio futuro. Serve una scelta netta, ma soprattutto sostenibile. Non basta immaginare un uso "grande"; bisogna immaginare un uso realistico, compatibile con i vincoli urbanistici, con le condizioni strutturali e con le esigenze concrete di Orvieto.

Lo studio sul complesso ricorda che l’area ha una destinazione d’uso generica di attrezzatura e che le ipotesi possibili vanno dal mantenimento della chiusura all’apertura integrale della struttura: in mezzo, però, c’è il campo delle soluzioni miste, graduali, funzionali. Ed è forse qui che la politica dovrebbe avere più coraggio: non inseguire l’idea più clamorosa, ma quella più utile. Un progetto serio dovrebbe partire dai bisogni della città, non dalle convenienze del momento. Spazi per servizi, cultura, formazione, innovazione sociale o funzioni pubbliche davvero accessibili potrebbero restituire senso a un’area che oggi comunica solo abbandono.



L’ex Caserma Piave non è solo un immobile inutilizzato. È una ferita aperta nel cuore di Orvieto, un luogo che parla di tempo sprecato, di risorse dissipate e di una visione urbana che non ha saputo tradursi in decisione amministrativa. Più passa il tempo, più cresce il rischio che il degrado renda il recupero ancora più oneroso e meno credibile.



Per questo la domanda non può più essere "se" intervenire, ma "con quale priorità" e "con quale progetto". Continuare a lasciare l'ex Caserma Piave in sospeso significa accettare che uno dei principali patrimoni pubblici della città resti un monumento all’indecisione. E una città che rinuncia a governare i suoi luoghi strategici finisce per subire il proprio declino invece di contrastarlo.