"L'Umbria nella Zes, un'occasione per Orvieto"

di Paolo Borrello

La decisione del Governo Meloni di inserire l’Umbria, insieme alle Marche, nei territori che fanno parte della Zona Economica Speciale, unica, può rappresentare un'importante occasione per intensificare lo sviluppo economico di Orvieto. Fino ad ora la Zes unica comprendeva esclusivamente le regioni meridionali e all’interno di essa sono previste notevoli agevolazioni, di natura fiscale ma non solo, per gli investimenti delle imprese già esistenti e di quelle di nuova costituzione.

A quali condizioni l’inserimento dell’Umbria nella Zes unica può rappresentare un’importante occasione per intensificare lo sviluppo economico di Orvieto? A mio avviso, se le agevolazioni previste saranno soprattutto utilizzate per rafforzare ed estendere ad Orvieto l’industria manifatturiera. E’ bene precisare che le imprese che si considerano appartenenti all’industria sono quelle che non fanno parte dell’agricoltura e del terziario, e non necessariamente sono imprese di grandi dimensioni ma possono essere anche piccole e medie imprese.

Inoltre, l’industria si suddivide in due principali componenti, l’industria delle costruzioni e, appunto, l’industria manifatturiera. Peraltro l’obiettivo di sviluppare l’industria manifatturiera riguarda non solo Orvieto ma anche l’intera Italia e l’intera Europa, ambiti territoriali nei quali, negli ultimi anni, si è assistito ad una riduzione del peso dell’industria manifatturiera.

Perché puntare soprattutto sull’industria manifatturiera? Perché, generalmente, le imprese di questo settore sono contraddistinte da livelli di produttività molto più elevati di quelli che, ad esempio, caratterizzano molte imprese del terziario, ad esempio le imprese turistiche, contribuendo così ad una maggiore crescita del Pil e a un maggiore livello dei salari dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, ad Orvieto, non trascurando certamente il turismo, occorre puntare, soprattutto grazie alle agevolazioni previste nella Zes unica, a sviluppare l’industria manifatturiera. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre innanzitutto verificare la sufficiente disponibilità di aree per insediamenti produttivi e, se tali aree fossero insufficienti, prevederne di nuove. Questo perché, grazie alle agevolazioni previste nella Zes unica, è molto più probabile che si possano insediare ad Orvieto imprese guidate da imprenditori esterni al nostro comune, piuttosto che si rafforzino le imprese esistenti.



Infatti le imprese manifatturiere che già operano ad Orvieto sono poche e di dimensioni molto ridotte. E ciò non stupisce perché, come ho ampiamente dimostrato nel mio libro che ho pubblicato nel 2019 “L’economia orvietana dal 1870 agli inizi del 2000”, fin dagli inizi dello sviluppo industriale dell’Italia, ad Orvieto l’industria si è sviluppata in misura inferiore rispetto agli altri territori dell’Umbria, probabilmente perché nel nostro comune vi era e vi è tuttora un’insufficiente propensione al rischio imprenditoriale, dovuta principalmente a motivi culturali.

E, oltre alla disponibilità di aree per insediamenti produttivi, sarebbe utile prevedere agevolazioni aggiuntive a quelle previste nella Zes unica, ad esempio l’azzeramento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di acquisto dei terreni per le imprese che intendessero insediarsi ad Orvieto. I fondi necessari potrebbero essere individuati grazie a risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti locali, dagli istituti di credito e utilizzando strumenti finanziari innovativi che indirizzino a tal fine il notevole risparmio che si forma ad Orvieto e che, generalmente, viene investito in depositi bancari, come avviene ormai da decenni.

Poi, sarebbe necessario un’azione di marketing territoriale che pubblicizzi le opportunità di cui possono godere le imprese che decidessero di insediarsi ad Orvieto, utilizzando soggetti veramente capaci svolgere tale azione (non credo che la Sviluppumbria sia in grado di farlo). Ma l’elemento più importante è rappresentato dalla consapevolezza, da parte delle istituzioni locali e dell’intera comunità orvietana, che l’obiettivo prioritario, per i prossimi anni, per lo sviluppo, non solo economico, di Orvieto sia effettivamente la crescita dell’industria manifatturiera, diversamente da quanto avviene attualmente.